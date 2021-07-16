【企業盈喜】浪潮國際（００５９６）料中期虧轉盈利大增

《經濟通通訊社１６日專訊》浪潮國際（００５９６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利將有較大幅度增加，而去年同期虧損約４９１１萬元。

該集團指，溢利大幅度增加主因期內管理軟件收入及盈利同比增加，以及雲服務業務分部按

照業務計劃穩定推進，表現符合預期。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

