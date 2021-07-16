【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒９億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》恆指高開１３點，報２７８０１點。最高多３９３點報

２８１８１點，最多跌４６點報２７７４１點。恆指收報２７９９６點，升２０８點或

０﹒７５％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒９億元人民幣，增加１９﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是東岳集團（００１８９）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最

多的依次是小米集團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油

（００８８３）。

主板成交１５１０﹒９１億元增加５﹒２％。其中港股通成交２９９﹒１億元，佔總成交

１９﹒８％。



東岳集團公布，於深圳創業板上市的非全資附屬山東東岳有機硅材料（深：３００８２１）

與貴州省羅甸縣人民政府就投資工業硅礦熱爐項目訂立合作框架協議，投資約１０億元人民幣。

東岳集團股價自７月起持續急升，今天升２０﹒６６％報１１﹒６２元，北水淨買入２﹒８億元

。美團升０﹒１４％報２９０﹒４元，北水淨買入２﹒７億元。中國移動升０﹒４２％報

４８﹒０５元，北水淨買入０﹒８億元。



雖然早前摩根士丹利發表研究報告指，相信調研機構ＩＤＣ即將發表的今年第二季智能手機

數據能作為小米集團的股價催化劑，並給予目標價３３﹒５元及「增持」評級，但小米未能受惠

，股價昨日（１５日）跌０﹒７４％報２６﹒９５元，北水淨賣出４﹒６億元。比亞迪股份跌

３﹒２６％報２１３﹒８元，北水淨賣出２﹒８億元。中國海洋石油跌０﹒８４％報８﹒２３元

，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

東岳集團 （００１８９） ２﹒８４

美團 （０３６９０） ２﹒７５

中國移動 （００９４１） ０﹒８２

贛鋒鋰業 （０１７７２） ０﹒７４

北京汽車 （０１９５８） ０﹒５１



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －４﹒６１

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒８１

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒１２

騰訊控股 （００７００） －１﹒４５

中芯國際 （００９８１） －０﹒４２

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