《日入而息》美國警告美企業在港運營風險，港股全周升６６０點

《今天重點》﹡拜登政府發布諮詢公告，警告美國企業在香港營運風險；外交部表示若美方

就香港問題採取行動，中國將堅決回應

﹡林鄭稱夏寶龍指國安法立竿見影，高度評價警隊工作

﹡夏寶龍出席國安法研討會，料將談及ＤＱ區議員；夏寶龍稱不容反中亂港分

子混進管治架構是鐵底線；夏寶龍促港府做好把關，劉兆佳料候選人資格審

查嚴厲

﹡傳蔚來汽車來港二次上市推遲，因用戶信託持股問題

﹡據報理想汽車已在港提交上市申請，採用雙重上市方式

﹡證監會表示幣安集團未獲發牌，在港發售股票代幣屬違法



《即日市況》﹡恆指高收８點報２８００４，科指跌４６點報７６１４



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒７１％，鋰電股午後拉跌創指瀉近３％



《美元匯價》﹡美元有望未來一段時間創年內新高；歐元最新報１﹒１８０２╱０６，日圓

最新報１１０﹒１９╱２０



《公司業績》﹡鴻騰（０６０８８）料中期淨利潤錄最多１０００萬美元



《公司資訊》﹡中生製藥（０１１７７）旗下化療止吐藥獲中國藥監局頒發藥品註冊書

﹡云想科技（０２１３１）委任林芊為公司首席財務官

﹡迅銷（０６２８８）今早九時恢復買賣

﹡佳兆業（０１６３８）發行２億美元票據

﹡渣打上調內地今年經濟增長預測至８﹒８％，第四季將再降準；看好香港復

甦穩步改善，料今年經濟增６﹒９％

﹡開拓藥業（０９９３９）旗下藥品於巴拉圭獲得治療新冠病毒的首個緊急使

用授權

﹡陽光１００（０２６０８）附屬獲最高１９﹒８億人民幣貸款

﹡雲南建投（０１８４７）簽訂混凝土框架採購協議

﹡匯豐為金門建築發出綠色保證函，支持機場二號客運大樓擴展工程；港信用

卡發卡量近４００萬張，ＥＲＲＯＲ任最紅應援團

﹡維達國際（０３３３１）料下半年市場需求穩健，木漿庫存水平具正面影響

﹡大新保險推出「無人駕駛飛機系統公眾責任保險」

﹡雷軍向兩家慈善機構捐贈約６﹒１６億股小米集團（０１８１０）Ｂ類股份

﹡中鋁國際（０２０６８）第二季新簽合同金額按年升２﹒７％



《國企紅籌》﹡據報南方航空（０１０５５）參與新冠旅行通行證國際測試

﹡石藥（０１０９３）新藥獲美國ＦＤＡ批准開展晚期胰腺癌臨床試驗



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）發行３﹒１４億美元優先票據，票息５﹒５厘

﹡中國動向（０３８１８）首季Ｋａｐｐａ品牌店零售流水按年增長１０％至

２０％



《中國要聞》﹡統計局表示上半年住宿和餐飲業ＧＤＰ同比增２９﹒１％

﹡上海完成大部分二手房價格核驗，擠掉「學區房」泡沫

﹡文化旅遊部將採取第三批跨境賭博旅遊地點「黑名單」

﹡市監局表示上汽通用五菱自８月起召回１４３萬輛汽車

﹡人行１００億逆回購利率持平，今日零投放零回籠；數字人幣不設推出時間

表，研制定相關管理辦法；將探索數字人民幣跨境支付試點；短期來華的境

外居民亦可開立數字人民幣錢包；人行和指定運營機構負責對數字人民幣真

偽進行鑒別

﹡貝恩稱未來中國碳配額價格將穩步上升

﹡發改委推進煤炭儲備能力建設，總目標６億噸

﹡今年公司債規模增長倚城投債，專家料下季迎發債高峰

﹡內地虛擬貨幣資訊平台「幣世界」停止營運

﹡工信部表示上半年開通５Ｇ基站９６萬個，連接超３億戶；有能力保持工業

經濟運行在合理區間；首５月鋼鐵有色石油石化等行業利潤均超２倍；將出

台移動互聯網應用程序個人信息保護規定；推動提升汽車芯片供給能力取得

一定效果

﹡國資委表示６月央企實現淨利增５４％，上半年首破萬億；上半年中央電網

企業售電量同比增１９％；上半年央企研發經費同比增３７％

﹡上海保交所表示加快建設國產化再保險交易服務基礎設施

﹡全國碳排放權交易今啟動，首筆碳交易價格每噸５３元

﹡專家表示中國金融開放不夠，打造離岸人幣市場助國際化

﹡周小川稱金融科技應慎選技術路線，注重服務實體經濟

﹡華為公開卷曲屏電子設備專利

﹡回應滴滴出行ＡＰＰ下架，工信部表示續強化ＡＰＰ治理

﹡國家網信辦等七部門進駐滴滴出行開展網絡安全審查

﹡淘寶造物節明起開幕，以遊戲促互動，強調傳遞年輕創意

﹡據報小紅書暫停美國上市計劃，目前公司商議ＩＰＯ方案

﹡報道指中國監管機構要求地產商每月披露商業票據發行細節

﹡國資委表示穩步推進鋼鐵等行業重組，培育新央企集團；６月末央企資產負

債率降至６４﹒９％；正在積極研究制定碳達峰碳中和意見和方案；上半年

三家中央航企旅客運輸量同比增６３％；做好央企債務風險管控，管住負債

率

﹡中證監表示全鏈條打擊「偽市值管理」等證券違法行為

﹡國內碳排放權上市首日收漲６﹒７％，成交額２﹒１億

﹡中證監表示新三板轉板上市將進入落地實施階段；擴大基金投資顧問試點，

推動試點轉常規；優化併購重組監管機制，促上市公司質量提升

﹡據報理想汽車已在港提交上市申請，採用雙重上市方式

﹡銀保監表示民行、浦發和交行涉違法違規遭行政處罰；延長天安財險等六機

構接管期限一年

﹡全國碳交易鳴鑼，央企利潤創新高，Ａ股放量下跌

﹡據報北京擬出新規，共有產權住房可對外出租

﹡被罰款近７０００萬，浦發銀行回應相關整改工作基本完成

﹡滬深交易所表示下月起港股通交易印花稅升至０﹒１３％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１７８９５點



《其他消息》﹡林鄭稱夏寶龍指國安法立竿見影，高度評價警隊工作

﹡夏寶龍出席國安法研討會，料將談及ＤＱ區議員；夏寶龍稱不容反中亂港分

子混進管治架構是鐵底線；夏寶龍促港府做好把關，劉兆佳料候選人資格審

查嚴厲

﹡消息指夏寶龍為管治者列７點要求，批歐美踐踏國安法

﹡韓大元引述夏寶龍：香港百年後應告別「住房難」問題

﹡譚惠珠稱管治者要有戰略思維解決深層次問題

﹡查錫我稱林鄭拒絕修訂防賄條例理由莫名其妙

﹡憲報公告：十八區區議會有２１４民選議員議席出缺

﹡謝偉俊批林鄭走數，不明白如何削弱特首憲制地位＿

﹡私隱專員表示修例目的旨在盡快移除起底內容，業界憂資訊自由收窄

﹡政府委任德勤中國主席周志賢為旅發局新成員，任期兩年

﹡警方國安處人員到港大學生會及學苑辦公室等搜證

﹡金管局公布與附帶權益稅務寬減相關基金核證指引

﹡香港機場６月客運量增４０％，貨運量升１１％

﹡深股通額度全日用近１０億元；滬股通額度全日流出近２０億元，陸股通流

走４１億元

﹡螞蟻銀行（香港）夥ＡｌｉｐａｙＨＫ推消費及開戶優惠

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒６３％，破頂前出現短暫爭持

﹡富融銀行與ＪＯＯＸ合作，向新客送６個月ＶＩＰ服務

﹡財委會通過新界北發展前期研究撥款，涉資約１０億元

﹡數碼港逾３０個項目獲５Ｇ技術資助約１５００萬元



《大國博弈》﹡官媒表示奉勸美方不要誤判形勢，及早放棄打「台灣牌」

﹡美上訴法院同意撤銷針對ＴｉｋＴｏｋ裁決上訴

﹡美副卿將訪天津，英媒指其計劃會見中國副外長遭拒

﹡傳中國擬讓赴香港上市的公司免於網絡安全審查

﹡路透社表示美國將宣布制裁七名中聯辦官員

﹡外交部表示若美方就香港問題採取行動，中國將堅決回應



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入個案，印度抵港船員疑復陽

﹡澳門衞生局表示與香港通關措施必須與內地一致

﹡聶德權稱超過一半公務員已接種首劑疫苗

﹡世衛籲配合調查疫情源頭，外交部表示溯源不能被政治化

﹡台灣新增２９宗本土確診，過去三周單日確診低於百宗

﹡梁子超稱現階段放寬高風險地區人士回港措施極危險

﹡傳印度裔貨船船員初步確診，或屬復陽個案

﹡工信部表示截至７月內地疫苗生產產能達到５０億劑

﹡馬來西亞有條件批准國藥疫苗註冊

﹡港大研究表示接種兩劑復必泰抗體水平比兩劑科興高９倍

﹡美麗華歐洲團明出發，若團友染疫須自行承擔額外開支

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