《股林淘金－林家亨》呼吸機需求大，麗年國際（９９１８）有憧憬

《股林淘金》麗年國際（０９９１８）近月好消息連連，６月初宣布成功於４月及５月向一

間位於美國的定點照護分子診斷公司，交付若干用於２０１９冠狀病毒快速測試的測試儀之對接

儀器，並且確認對接儀器採購訂單總價值約７８０萬美元。６月底再下一城，宣布公司

ＳａｐｉＶｅｎｔｓ商標下的緊急呼吸機已於６月自願登記在印度中央藥品標準控制組織

（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｄｒｕｇｓ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）清單內，或會透過印度指定進口商及授權代表以及分銷商於印度分

銷緊急呼吸機。



在疫情曠日持久的當下，作為具備十年電子產品設計及生產經驗的香港公司，麗年國際的「

香港出品」產品已是質量保證，在美國及印度的成功進駐將有利其在拓展其他海外市場方面更易

跑贏。



事實上，該公司的市場拓展確實不止如此。此前，麗年國際迅速因應市場需求，自主研發緊

急呼吸機並已經向美國ＦＤＡ、歐盟、南非、南美洲等地申請緊急使用授權，以協助疫情嚴重地

區。因應疫情關係，印度成為其主打市場，目前來看，成效已能初步體現，以印度這一年對疫情

的處理方式來看，預計印度對緊呼吸機的需求龐大，有助將帶動該公司的銷售量。



值得注意的是，呼吸機除了需求大外，成本是很低的。該呼吸機主打平價易用概念，生產成

本不到３００美元，相信在印度推出後，亦會於未來獲得美國等地批出申請，屆時盈利能將會上

升，麗年日後推出自家品牌將更有憧憬性了。



之前在如此利好的消息公布後，麗年國際股價昨日（１３日）有明顯的兩成升幅，然而股價

距離２０２０年初上市的定價０﹒２５元仍有很大的差距，預料公司的股價未來漸入佳境，現階

段不妨吼低買入，等待股價更上一層樓，宜設止蝕價１０％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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