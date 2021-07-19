《運籌帷幄－梁業豪》市勢向淡，便應沽貨暫避

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和中性。早前港股的全期局勢向淡，投資者先行降低持貨量，減低冒險

的程度，實屬無可厚非。觀乎上周末前市況轉強，ＷＢＲ分析系統亦顯示危機已過，持貨量自然

可以回升至原來的水平。上周五（１６日）晚美股表現欠佳，今早（１９日）料可為投資者提較

佳的入市補貨機會，因大市走勢先向淡的機會較大。

也許大家會認為，早前減持現貨，其後市況卻沒有大跌；如今入市補貨，一沽一買，可能會

有損失。不錯，須於略高的水平補回現貨，屬於正常現象；卻屬難以避免。若當日不沽貨，不就

是可以避免嗎？這個想法十分不正確。見到市況顯著急跌的機會增大，而不作理會，其實是一種

不理會風險的應市行為，完全不值得鼓勵。市況雖不一定會顯著急挫，若真的出現這種市況，便

後悔不及了。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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