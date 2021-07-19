《一周攻略－周進略》美股周末前受壓，港股跟跌不跌升？

《一周攻略》困擾過去半年的主題，如今可沒有完全完結，反而是轉化。是的，一般人愛說

的，好消息或壞消息何時消化，以至於經濟學家常認為的市場有效率，往往令人有錯覺，以為一

切都是瞬間完成，沒有過去，沒有現在，沒有將來。



＊疫情後復甦，帶動物價漲＊



然而，事實上，對於投資者而言，事件往往不是沒有時空維度的橫截面，反而是貫穿好一段

日子的，一連串的事態，才成為投資者有所反應的事件。故此，在處理究竟投資者是否尚未反應

，又或者正在反應，甚至反應過度，最終不再反應，等等，從嚴謹的研究方法而言，都要把大家

想當然的一個事件，看成是在某個時空持續的，才是合理。

可不是嗎？當前最熱烈討論的，首推美聯儲與外界就通脹的不同理解，可說無日無之。由２

月中，大家看著看著，疫情似乎在疫苗推出接種後有起色，開始受控，繼續經濟重啟，由谷底反

彈的，自然包括一眾上游產品，甚麼原材料呀，能源呀，只要沾得上邊的，都可以先下手為強，

買入以靜待善價而沽有之，當然更多是企業實際上要預早應付滯後而最終出現的需求增加，必須

先行入貨的。



＊通脹一事，沒完沒了＊



如此一來，物價上漲在各個層面出現，一時之間，通脹指標也有反應，自然令人由原本篤定

的以為，無論央行怎樣催谷，都沒有通脹，尤其援引過去１０年的經驗，無不正是如此，可如今

一下子來勢洶洶的，自然令人聯想到，央行也許不是真的堅持，要把通脹預期谷上去，甚至一如

外界不少人，擔心通脹有可能失控，央行之後要補加上去的加息幅度和速度，可能為禍更大，是

以大家先走為散，風險資產的跌勢，由２月中至今，只有快慢緩急之別，沒有跌與不跌之分。

就是這個時代背景下，大家有時說通脹相關的消息已消化，有時說仍未消化，其實可能都是

在不同意義下，大家說的不是同一回事，而是不同時點上，當時央行與市場的通脹評估和貨幣政

策取態。重要的是，事態一直有變，但整個事件在多數人的理解上，卻仍是同一事件，故此，看

來早早應已完全反映的，可能不久之後便有新想法，投資者以真金白銀押注的，對於市況的變化

，包括不同處境的可能性，當然也會一直在變，沒完沒了。



＊多國央行不一致，短期恐易生波動＊



無論如何，觀乎上周美股的龍頭科技企業亦獨力難支，而同時，以疫情後經濟復甦為主題的

中小型股份，亦一樣在病毒變種的陰霾下跌得明顯，換言之，無論估值容易有天價的，抑或純粹

博反彈的，都不易為之。至於另一邊廂，美債和美匯走勢，雖然沒有特別誇張之舉，但在各國央

行沒有統一口徑之下，退市縮表與否，可以造成短暫的明顯差距，投資者宜留意當中波動性，甚

至不一定可以及早在ＶＩＸ等指標上反映。

港股方面，來來回回，科指可以作為參考性指標，領頭羊不再領漲，反而領跌，而傳統上，

恆指離不開上落市，甫跌至２５０天移動平均線，可能略為反彈，但上試１０天線即告受壓，估

計如此反反覆覆的狀況，仍需維持好一段日子，但相比美股似乎才剛開始在周末前再度受壓，港

股已不算太差，只是會否跟跌不跟升，先天下之憂而憂的格局，大抵上港股恐怕免不了。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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