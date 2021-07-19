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即市新聞

19/07/2021 09:05

《套期保值－蕭猷華》港股短期仍在區間上落

　　《套期保值》美股三大指數上周五（１６日）全線下跌，筆者認為主要風險在Ｄｅｌｔａ病
毒、聯儲局減少買債時間表、通脹因素等，通脹是否如聯儲局所說是短暫的，市場充滿疑問，各
有不同解讀，筆者預期聯儲局可能最快在８月底的Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行會議期，
開始討論縮表，短期的確有不少風險。不過，縮表其實並不意味完全收緊貨幣政策的，因為聯儲
局每月買債規模高達１２００億美元，即使減少買債，亦只會循序漸進。此外，市場已開始反映
縮表將會來臨，不排除真正落實時，股市反而會反彈，加上預期利率仍處於低水平，貨幣政策仍
然是寬鬆的。

　　中國人民銀行上周下調存款準備金０﹒５％，釋放１萬億人民幣，加上１０００億ＭＬＦ一
年期中期借貸便利操作和１００億元逆回購，為市場注入流動性。另一方面，國家統計局公布第
二季國內生產總值同比增長７﹒９％，符合預期。另外，６月社會消費品零售總額同比增長
１２﹒１％，優於預期；６月全國規模以上工業增加值同比增長８﹒３％，低於預期。內地第二
季經濟數據顯示復甦勢頭穩中向好。不過，基建投資增速偏弱，消費仍未回到疫情前水平。筆者
預期Ａ股下半年走勢逐漸好轉，上周外資流入增加，上證指數在３５００點支持強，展望下半年
內地經濟穩中加固，短期有望挑戰３６５０點以上。

　　上周港股呈現反彈，重回今年３月以來的橫行區間，恆指受制於２８２００點，筆者認為恆
指短期仍在區間上落，支持位在２７５００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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