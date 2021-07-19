【美團打車再臨】半日逾６億淨賣出美團，專家憂監管風險增加

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１９日報道》在滴滴出行（美股：ＤＩＤＩ）遭內地網信辦下架

應用程式之後，美團（０３６９０）將兩年前下架的「美團打車」應用程式重新上線，似乎藉機

重奪召車市場。不過，市場憂慮美團再捲入監管風眼，加上遭大摩看淡第二季虧損擴大及削目標

價，拖累半日急瀉逾４％，為表現最差藍籌，並錄約６億元資金淨主動賣出，為現貨主板市場上

第二多。分析認為，美團坐擁龐大用戶數據，具備條件與滴滴競爭；但科技股近期持續振盪，短

期未宜沾手。



＊時隔兩年再戰市場，美團打車整裝待發＊



「美團打車」是繼２０１９年５月下架後，時隔兩年重新上線。美團近日亦上線美團打車小

程序，該小程序在六月底進行名字更改，由「美團打車營銷號」認證為「美團打車」，為美團旗

下的全網打車服務平台，美圖打車小程序與美團打車Ａｐｐ無異，提供２３款車型。

「美團打車」Ａｐｐ重新上線後，除提升系統穩定性外，亦開通更多可服務的城市，目前涵

蓋北京、上海、成都等逾百個城市。為了吸引更多客戶和司機進駐平台，應用程式推出多種優惠

和推廣活動。

在內地召車平台市場佔有率超過九成的滴滴出行遭下架後，不少用戶分流至其他平台，例如

曹操出行、高德、Ｔ３等近期亦加強宣傳力度，以搶佔網上召車市場。

滴滴自赴美上市後，被指嚴重違法違規收集使用個人信息，已暫停新用戶註冊，並承諾認真

整改。不過，內地網信辦等七大部門上周五（１６日）聯合進駐滴滴出行科技，開展網絡安全審

查，觸發滴滴上周五再挫３％，收市價１１﹒９７美元，較上市價１４美元低近１５％。



＊大摩料次季虧損擴大，資金大手沽美團６億＊



正當美團開拓新業務，大摩卻「大潑冷水」，看淡現有業務，預計美團第二季非通用會計準

則淨虧損擴大至５１億元人民幣，主要受冷鏈基礎設置的投資和其他零售相關措施影響。該行表

明，基於監管風險增加，對公司下半年前景更審慎，下調２０２１至２０２３年外賣服務營業利

潤５－２１％；並削目標價５％至３６０元，評級則維持「增持」。

眼見美團遭大行看淡前景，資金紛紛沽售美團。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至中午收

市，美團錄近６﹒１億元資金淨主動賣出，佔成交金額１８％，規模頗大；過去五個交易日平均

則錄約２﹒２億元資金淨主動買入，反映資金轉方向流出。主動買沽比率４０：６０，反映資金

配合股價跌勢。

北水資金方面，據《經濟通ＨＶ２報價系統》的《大戶追蹤》功能，在十大淨被動買入╱賣

出券商中，代表深圳北水的券商－－中國創盈市場服務登上十大淨被動賣出券商榜，淨被動賣出

規模達１﹒５４億元，而代表上海的中國投資信息則錄５１４４萬元淨被動買入，意味兩間券商

合計淨被動賣出約１﹒０３億元。



＊憂監管風險增，短期不宜沾手＊



圓通環球證券行政總裁曾永堅今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，美團利用龐大用戶數據開拓新業務屬「正確策略」；加上作為內地最

大召車平台的滴滴面對嚴厲監管，美團借機搶奪市佔率，加大競爭力。

不過，內地反壟斷監管正如火如荼地進行，美團能否打進召車市場仍需獲中央首肯。當局在

打壓科企獨大和影響社會民生的大前題下，美團的舉動確實增加監管風險。股份部署上，他認為

，大部分科技股龍頭的估值已逐步合理，相信將於業績期或第四季逐步收復，對美團前景審慎樂

觀，惟由於美團短期仍處於下跌趨勢，不建議急於撈貨。若守穩２６０元水平，屆時再作部署。

