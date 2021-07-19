科技及金融板急挫港股曾跌五百點，現跌４６９點報２７５３５

《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲早段美股期貨走低，科技股全面急挫，加上金融股如友邦

（０１２９９）及匯控（００００５）等重磅股有沽壓，港股盤中曾最多跌５２１點，低見２７

４８３點，現時港股現報２７５３５點，跌４６９點或跌１﹒６８％，主板成交３０３﹒６３億

元。國企指數報９９７４點，跌１７８點或跌１﹒７６％。恆生科技指數報７４５３點，跌１６

０點或跌２﹒１１％。

科技股方面，大摩最新料美團（０３６９０）二季度非通用會計準則下的淨虧損將會擴大至

５１億元人民幣，降其目標價至３６０元，美團現跌４﹒２％，報２７８﹒６元；阿里（０９９

８８）跌２﹒７７％，報２０３﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒３２％。金

融股方面，友邦（０１２９９）跌３﹒０７％，報９３﹒２元；匯控（００００５）跌２﹒６３

％，報４２﹒６元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５﹒４４％。

Ａ股走勢不一，上證綜合指數報３５２８點，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１２２０﹒８

３億元人民幣。

深證成份指數報１５０３３點，升６１點或升０﹒４１％，成交１５９５﹒９４億元人民幣

。

恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ２７８﹒６０元 跌４﹒２０％

潤地（０１１０９） ３０﹒８５元 跌２﹒９９％

友邦（０１２９９） ９３﹒２０元 跌３﹒０７％

恆安（０１０４４） ４７﹒３５元 跌２﹒７７％

阿里（０９９８８） ２０３﹒６０元 跌２﹒７７％



匯控（００００５） ４２﹒６０元 跌２﹒６３％

平保（０２３１８） ７１﹒５０元 跌２﹒５９％

瑞聲（０２０１８） ５０﹒５５元 跌２﹒５１％

國壽（０２６２８） １３﹒６８元 跌２﹒４３％

萬洲（００２８８） ６﹒４３元 跌２﹒２８％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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快手（０１０２４） １４２﹒６０元 跌５﹒５６％

汽車之家（０２５１８） １１８﹒００元 跌５﹒４５％

新東方在線（０１７９７） ７﹒５８元 跌４﹒７７％

百度（０９８８８） １７１﹒９０元 跌４﹒１３％

美團（０３６９０） ２７８﹒８０元 跌４﹒１３％



港交所（００３８８） ５２１﹒５０元 跌０﹒４８％

同程藝龍（００７８０） １８﹒３０元 跌３﹒４８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８３７﹒５０元 跌３﹒４０％

ＡＳＭ（００５２２） １０４﹒２０元 跌３﹒２５％

阿里（０９９８８） ２０２﹒４０元 跌３﹒３４％

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（ｋｓ）

