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19/07/2021 09:53

科技及金融板急挫港股曾跌五百點，現跌４６９點報２７５３５

　　《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲早段美股期貨走低，科技股全面急挫，加上金融股如友邦
（０１２９９）及匯控（００００５）等重磅股有沽壓，港股盤中曾最多跌５２１點，低見２７
４８３點，現時港股現報２７５３５點，跌４６９點或跌１﹒６８％，主板成交３０３﹒６３億
元。國企指數報９９７４點，跌１７８點或跌１﹒７６％。恆生科技指數報７４５３點，跌１６
０點或跌２﹒１１％。
　　科技股方面，大摩最新料美團（０３６９０）二季度非通用會計準則下的淨虧損將會擴大至
５１億元人民幣，降其目標價至３６０元，美團現跌４﹒２％，報２７８﹒６元；阿里（０９９
８８）跌２﹒７７％，報２０３﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒３２％。金
融股方面，友邦（０１２９９）跌３﹒０７％，報９３﹒２元；匯控（００００５）跌２﹒６３
％，報４２﹒６元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５﹒４４％。
　　Ａ股走勢不一，上證綜合指數報３５２８點，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１２２０﹒８
３億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０３３點，升６１點或升０﹒４１％，成交１５９５﹒９４億元人民幣

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　２７８﹒６０元　　　　跌４﹒２０％
　　潤地（０１１０９）　　　３０﹒８５元　　　　跌２﹒９９％
　　友邦（０１２９９）　　　９３﹒２０元　　　　跌３﹒０７％
　　恆安（０１０４４）　　　４７﹒３５元　　　　跌２﹒７７％
　　阿里（０９９８８）　　２０３﹒６０元　　　　跌２﹒７７％

　　匯控（００００５）　　　４２﹒６０元　　　　跌２﹒６３％
　　平保（０２３１８）　　　７１﹒５０元　　　　跌２﹒５９％
　　瑞聲（０２０１８）　　　５０﹒５５元　　　　跌２﹒５１％
　　國壽（０２６２８）　　　１３﹒６８元　　　　跌２﹒４３％
　　萬洲（００２８８）　　　　６﹒４３元　　　　跌２﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　１４２﹒６０元　　　跌５﹒５６％
　　汽車之家（０２５１８）　１１８﹒００元　　　跌５﹒４５％
　　新東方在線（０１７９７）　　７﹒５８元　　　跌４﹒７７％
　　百度（０９８８８）　　　１７１﹒９０元　　　跌４﹒１３％
　　美團（０３６９０）　　　２７８﹒８０元　　　跌４﹒１３％

　　港交所（００３８８）　　５２１﹒５０元　　　跌０﹒４８％
　　同程藝龍（００７８０）　　１８﹒３０元　　　跌３﹒４８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　８３７﹒５０元　　　跌３﹒４０％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　１０４﹒２０元　　　跌３﹒２５％
　　阿里（０９９８８）　　　２０２﹒４０元　　　跌３﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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