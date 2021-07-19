《盤後部署》監管陰霾未過且恒指估值偏高，港股或仍有調整空間

《經濟通通訊社１９日專訊》上周五（１６日）美股低收，加上Ａ股偏軟，港股全日急挫。

港股本日低開２１８點報２７７８６點，惟已是全日最高位。未幾，重磅股見大沽壓，ＡＴＭ、

友邦（０１２９９）及匯控（００００５）均大跌，拖低港股逾３００點，港股跌幅擴大，最低

曾見２７４９３點挫６０７點。最終港股收報２７４８９點，跌５１４點或跌１﹒８４％，主板

成交１４２８﹒９１億元，並跌穿十天線（２７７２８點）。國企指數報９９５８點，跌１９４

點或跌１﹒９１％。恆生科技指數報７４３１點，跌１８２點或跌２﹒３９％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５３９點，跌不足１點或跌０﹒０１％，成交４８６９﹒５２

億元人民幣。深證成份指數報１４９９２點，升２０點或升０﹒１４％，總成交

１１２１７﹒７９億元人民幣。



＊若打穿二萬七港股或下試二萬六＊



港股本日急挫約逾５００點，預計市場繼續對後市看法為中性偏淡。首先，目前為氣氛市，

內地對新經濟股監管一日不鬆綁，惟近期仍未見明顯鬆綁跡象，料該版塊繼續受壓，恆指自然繼

續受壓。

其二，恆指估值（ＣＡＰＥ）偏高。根據測算，近期ＣＡＰＥ約１７倍。自從恆生將美團

（０３６９０）的恆指成分股比例調升至７﹒７１％，加上自美團公佈加強發展社區團購業務後

，市場近月下調其每股盈利預測，而另外兩間重磅股阿里巴巴（０９９８８）及騰訊

（００７００）如是，令恆指近期估值處於近年的偏高水平，料短期仍有調整空間。

其三，近期市場寬度仍然處於較差水平。截至上星期五（１６日），港股股價高於５０天線

（約２８５００點）的比率為約４２﹒７４％，反映港股依然勢弱，不宜有太多持貨。

技術走勢方面，若港股短期未能出現大陽燭承接本日跌勢，且打穿２７０００點水平，短期

或下試２５８００點至２６０００點位置。（ｋｓ）

