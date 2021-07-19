《盤後部署》監管陰霾未過且恒指估值偏高，港股或仍有調整空間

《經濟通通訊社１９日專訊》上周五（１６日）美股低收，加上Ａ股偏軟，港股全日急挫。
港股本日低開２１８點報２７７８６點，惟已是全日最高位。未幾，重磅股見大沽壓，ＡＴＭ、
友邦（０１２９９）及匯控（００００５）均大跌，拖低港股逾３００點，港股跌幅擴大，最低
曾見２７４９３點挫６０７點。最終港股收報２７４８９點，跌５１４點或跌１﹒８４％，主板
成交１４２８﹒９１億元，並跌穿十天線（２７７２８點）。國企指數報９９５８點，跌１９４
點或跌１﹒９１％。恆生科技指數報７４３１點，跌１８２點或跌２﹒３９％。
Ａ股方面，上證綜合指數報３５３９點，跌不足１點或跌０﹒０１％，成交４８６９﹒５２
億元人民幣。深證成份指數報１４９９２點，升２０點或升０﹒１４％，總成交
１１２１７﹒７９億元人民幣。
＊若打穿二萬七港股或下試二萬六＊
港股本日急挫約逾５００點，預計市場繼續對後市看法為中性偏淡。首先，目前為氣氛市，
內地對新經濟股監管一日不鬆綁，惟近期仍未見明顯鬆綁跡象，料該版塊繼續受壓，恆指自然繼
續受壓。
其二，恆指估值（ＣＡＰＥ）偏高。根據測算，近期ＣＡＰＥ約１７倍。自從恆生將美團
（０３６９０）的恆指成分股比例調升至７﹒７１％，加上自美團公佈加強發展社區團購業務後
，市場近月下調其每股盈利預測，而另外兩間重磅股阿里巴巴（０９９８８）及騰訊
（００７００）如是，令恆指近期估值處於近年的偏高水平，料短期仍有調整空間。
其三，近期市場寬度仍然處於較差水平。截至上星期五（１６日），港股股價高於５０天線
（約２８５００點）的比率為約４２﹒７４％，反映港股依然勢弱，不宜有太多持貨。
技術走勢方面，若港股短期未能出現大陽燭承接本日跌勢，且打穿２７０００點水平，短期
或下試２５８００點至２６０００點位置。（ｋｓ）
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