東京奧運村首宗確診、三名運動員染疫

《經濟通通訊社１９日專訊》日本東京周日新增１０宗奧運相關個案，包括傳媒、承包單位

和其他人員。日本東京奧組委通報首次有運動員確診，３名外國運動員驗出感染新型冠狀病毒，

奧組委以私隱為由未公布確診人員身份，南非足協昨日確認兩名球員及一名錄像分析師確診，南

非原定周四與日本對賽，現時全隊均需隔離。

另外，２００４年奧運乒乓球男單金牌得主柳承敏，昨日抵達成田機場檢測時確診，現正接

受隔離，他表示出發前接受兩次檢測結果呈陰性。（ｓｐ）

