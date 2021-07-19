《台股攻略－黃振宇》電子股續疲弱，台股失守１７８００點關口

《台股攻略》上周美股跌市收場，加上今日（１９日）亞洲主要股市表現慘淡，導致台股加

權指數一度大跌１８７點，雖然傳產股有資金追捧，尾市亦有航運及鋼鐵股撐市，可惜不敵電子

股沽壓，最終指數收１７７８９點，跌１０６點，成交金額回落至４６７５億元（新台幣．下同

）。

電子股走勢持續一蹶不振，多隻相關股份下跌，拖累大市表現。台積電自從上周法說會釋出

負面信息後持續疲弱，收５８２元，跌１﹒２％。其他相關股份亦受影響，鴻海收１１６﹒５０

元，跌２﹒５％；聯發科收９１９元，跌４％；聯電及台達電亦跌超過２％。傳產股仍是今日市

埸焦點，二線鋼鐵股受資金青睞，多隻股票升至漲停，包括千興、佳大、彰源、新鋼、燁興、聚

亨、志聯、春源、允強、美亞及運錩，而燁輝、新光鋼、春雨及高興昌則升５﹒１％至９﹒３％

。貨運三雄陸續舉行法說會及股東會，而股價走勢相對平穩，今日率先舉行法說會的陽明，成交

量達４１萬張，收１８８元，無起跌。萬海收２８６元，無起跌。長榮走勢相對強勁，收１８６

元，升４﹒２％。

雖然傳產股持續強勢，倘若電子股走勢仍背道而馳，萬八點關口仍難突破。短期而言，預料

指數有機會於萬八點以下震盪。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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