【企業盈喜】五礦資源（０１２０８）料中期轉虧為盈賺約４億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》五礦資源（０１２０８）公布，截至今年６月３０日止半年，

公司預期將錄得權益持有人應佔稅後淨利潤約４億美元，相比截至去年６月３０日止半年的權益

持有人應佔稅後淨虧損為１﹒５８億美元。

今年上半年的預計業績來自相關經營狀況較去年上半年有所改善，包括期內商品價格上漲及

Ｌａｓ Ｂａｍｂａｓ精礦含銅庫存減少。（ｂｎ）

