《談國論企－黎偉成》中國自強更須反擊美「絕炒」惡行

《談國論企》中國在過去半年受到美國從政經等幾乎全方位的進一步圍堵，甚至在國際間抹

黑、挑起意識形態戰等孤立中國，近期更在涉疆、涉港等問題憑空捏造假和「立法」強制，和在

台灣主權肆意挑釁，充分暴露拜登陰毒地欲「絕炒」（滅絕性攬炒）惡思劣行，比混世魔王特朗

普對華「攬炒」過之而無不及。中國今後應更積極強化國力的建設，團結國際甚至美國一切可以

團結力量，狠狠反擊拜登等帝國霸權主義者，確保中國長期的穩中有進成長，和世界公平公正公

開的發展。



＊美國仇華壓華絕炒政棍遍地可踏＊



我要指出的，是拜登於２０２１年１月２０日就任第４６屆美國總統，至今半年，對中國的

政策和相關做法，予人有陰毒、惡絕之感，並可見之於好幾個方面：（Ｉ）即使拜登２月初在美

國國務院的首次政策性講話補充「在符合美國利益的領域，亦準備與中國展開合作」，當時有頗

不少估計兩大國很大機會聯手防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫，惟事情並非如是：（ｉ）美

國居然不批在美生產的疫苗出口，坐擁世界約四分一疫苗予佔４％全球人口的３億多美國人，和

（ｉｉ）屢屢胡說中國搞什麼「疫苗外交」，更（ｉｉｉ）狂妄地要中國接受由美國主導「國際

性調查」作出的所謂「新冠病毒起源分析」報告，霸道地不承認世界衛生組織專家年初赴武漢的

報告結果。

連世界大事的防控惡疫，美方都不願意「合作」，因拜登當年為奧巴馬副手擬定和推動的

「圍堵」中國打手，在現今掌政當然毫不手軟，「彰顯」其對華絕對「強硬」，特別是在

（ＩＩ）國際舞台。拜登於６月１１日至１３日在英國舉行的七國Ｇ７峰會，親耳聽到德、法、

意等歐洲國家領袖強調與中國合作的重要性，而與會各國各有異夢，「七國咁亂」。由是此一峰

會的聯合公報即使有攻擊中國胡言，卻顯拜登力求的「美國回來了」、「跨大西洋聯盟回來了」

，只屬夢話，更顯美國國力沉淪，今後反華更甚。

更甚者，為拜登在對華問題和事務上，肯定會更為露骨和直接的攻奸、打擊，而這在

（ＩＩＩ）過去半年一直維持特朗普單邊對華所謂「加徵關稅」措施不變，更在特朗普的已定的

基礎，不斷增加限制中企在美經營投資的名單和條款，以及禁止美企對華輸出原有的技術、設備

、元件等，甚至連貿易談判、高層次的政經會談等都拒作安排，可見惡意凶凶，比特朗普的「攬

炒」更絕，是之為「絕炒」者也。

「絕炒」，更（ＩＶ）如惡疫般同樣無根無據，便無恥地憑空捏造假話、假象，作為「制裁」

中國的「理由」，最明顯的惡例就是新疆問題。美國國務卿布林肯居然盲跟特朗普之新疆「滅族

」胡言，美國參議院更「通過」禁止美企購買來自新疆的產品，以「抵制」所謂中國「強逼勞動

」和「種族滅絕」，足見美國政棍遍地可踏！

美國政棍「絕炒」中國的內政和主權問題，亦見之於（Ｖ）涉台問題。拜登對台售武，軍機

赴台和在台海巡航，對中國的主權絕對是挑釁



＊中國千萬不要對美帝有存任何幻想＊



絕對不可忽視的，當然是香港。美帝國霸權主義者通過駐港領事館、非政府機構ＮＧＯ在港

明地暗裡支持由「佔中」、「反修例」、「黑暴」，最終就要要搞甚麼「港獨」，即使《港區國

安法》在港施行凡一年，居然有人擬殺警再自殺身亡之後，居然有人認為此一恐怖行動的恐怖份

子是「烈士」，港大學生會評議會居然「哀悼」，足見「獨氣」攻港，當為美帝對華「絕炒」不

可少的一個惡劣組成部分。

凡此，可見拜登對華之「合作」，乃虛言，實則要「絕炒」，把中國「滅絕」為「己任」，

我估計中美關係因陰毒拜登而今後會愈變愈差，應對的建議有：（一）全方位強化和提升政治、

經貿、科技、國防等建設和國力，對反華的美帝是絕好的王道反擊。美國民主、共和兩大黨仇華

壓華始不於今，而是中華人民共和國成立以來便一貫打壓、圍堵甚至攬炒，就因美國白人政客政

棍從來都是打壓非白種人的種族惡霸，更在意識形態上霸道異常要聽從美國，最大的刺痛就是一

個被欺壓慣的黃種人國家居然建設成為世界第二大經濟體系，還威脅到美帝頭上，故中國進一步

提高國力，乃美帝之痛。

（二）國力不斷全面增強，使中國現時以至今後在國際政經舞台有更大的話語權，特別中國

一直力推的世界大同、多邊主義，所倡議的「一帶一路」建設和合作，受到歐亞等國或地區日益

認同和接受，痛之於單邊主義的美霸權帝國，由是中國建結越多國家和有更多的合作，會使美國

深痛惡絕。

同樣重要的是（三）向美帝國霸權主義的種種單邊、霸道對不，要即時直斥其非，尤其是對

中國、其他國家或地區甚至世界的憑空捏造抹黑、打壓、攬炒等言與行，更要毫不留情的反擊反

制，以免貪得無厭的美帝「食住上」。

中美關係從來就是美帝打壓多於競爭、分歧多於融通、矛盾多於合作，到特朗普當權時更是

妄自尊大的明目張膽處處欺壓，大有「混世魔王」之概，而拜登現時未改攬炒之策，只是做法陰

濕毒邪，口裏說合作，實際是明或暗的圍堵，甚至所作出的攬炒是「滅絕性的」。由是中國千萬

不客客氣氛，要痛擊拜登的「絕炒」－－－－拜登已入住白宮半年，是其任期的八分一，而他更

要在一年半後的中期選舉爭取勝算，故半年之策已成了形，對中國今後肯定是愈來愈陰、愈來愈

毒。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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