《異動股》阿里開跌近２％，市前錄多宗大手涉資共４６﹒０１億

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里（０９９８８）開跌１﹒７２％，報２０５﹒８元，逼近

十天平均線（２０４﹒２８０元），以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒２８％。該股成

交約２２８２萬股，涉資４７﹒７７億元。

內媒引述知情人士報道，網絡平台個人徵信業務以及大數據風控行業的整改時間表已經落地

，阿里巴巴旗下螞蟻集團，以及１３家網絡平台涉個人徵信的整改限期為明年底。

報道指，所有相關公司均接到通知，要在６月３０日前提交計劃，並在今年底前完成金融服

務業務的整改，個人徵信業務方面則有更多時間。

科網股低開，騰訊（００７００）跌０﹒７１％，報５６０元；美團（０３６９０）跌２﹒

０６％，報２８４﹒８元；京東集團（０９６１８）跌１﹒８１％，報２９２﹒６元。

現時，恆生指數報２７７８６，跌２１８點或跌０﹒７８％，主板成交８２﹒９６億元。國

企指數報１００５８，跌９４點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報７５０９，跌１０４點或跌１

﹒３７％。

即月期指新報２７６９４，跌３２６點，低水９３點。即月國指期貨報１００４２，跌１０

１點，低水１７點。即月科指期貨新報７４８３，跌１１４點，低水３１點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里 （０９９８８） ２０５﹒８０元 跌１﹒７２％

騰訊 （００７００） ５６０﹒００元 跌０﹒７１％

快手 （０１０２４） １５０﹒００元 跌０﹒６６％

小米 （０１８１０） ２８﹒０５元 跌０﹒７１％

美團 （０３６９０） ２８４﹒８０元 跌２﹒０６％

京東集團（０９６１８） ２９２﹒６０元 跌１﹒８１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８４５﹒００元 跌２﹒５４％

百度 （０９８８８） １７５﹒００元 跌２﹒４０％

網易 （０９９９９） １７５﹒２０元 跌１﹒４１％

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（ｐｌ）

