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19/07/2021 09:53

《異動股》美團（０３６９０）跌超４％為最差藍籌，遭大摩削目標

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）現價跌４﹒２％，為最大跌幅藍籌，報２
７８﹒６元，盤中低見２７８﹒２元，該股成交約４２５萬股，涉資１２﹒０１億元。
　　摩根士丹利發表報告，預計美團次季淨虧損將會擴大至５１億元人民幣，主要受冷鏈基礎設
置的進一步投資和零售相關的措施影響，降其目標價５％至３６０元，評級維持超配。
　　科網股走低，騰訊（００７００）跌２﹒０４％，報５５２﹒５元，以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅２﹒２１％。快手（０１０２４）跌５﹒０３％，報１４３﹒４元，以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒６％。百度（０９８８８）跌４﹒０７％，報１７２元。
　　現時，恆生指數報２７５３５，跌４６９點或跌１﹒６８％，主板成交３０３﹒６３億元。
國企指數報９９７４，跌１７８點或跌１﹒７６％。恆生科技指數報７４５３，跌１６０點或跌
２﹒１１％。
　　即月期指新報２７４９８，跌５２２點，低水３８點。即月國指期貨報９９６９，跌１７４
點，低水５點。即月科指期貨新報７４４８，跌１４９點，低水１４點。
　　上證綜合指數報３５２８，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１２２０﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０３３，升６１點或升０﹒４１％，成交１５９５﹒９４億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　２７８﹒６０元　　　跌４﹒２０％
　　騰訊　　（００７００）　　　５５２﹒５０元　　　跌２﹒０４％
　　快手　　（０１０２４）　　　１４３﹒４０元　　　跌５﹒０３％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２８﹒４５元　　　升０﹒７１％
　　京東集團（０９６１８）　　　２９１﹒００元　　　跌２﹒３５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　８３７﹒５０元　　　跌３﹒４０％
　　百度　　（０９８８８）　　　１７２﹒００元　　　跌４﹒０７％
　　網易　　（０９９９９）　　　１７２﹒７０元　　　跌２﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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