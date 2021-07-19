《異動股》美團（０３６９０）跌超４％為最差藍籌，遭大摩削目標

《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）現價跌４﹒２％，為最大跌幅藍籌，報２

７８﹒６元，盤中低見２７８﹒２元，該股成交約４２５萬股，涉資１２﹒０１億元。

摩根士丹利發表報告，預計美團次季淨虧損將會擴大至５１億元人民幣，主要受冷鏈基礎設

置的進一步投資和零售相關的措施影響，降其目標價５％至３６０元，評級維持超配。

科網股走低，騰訊（００７００）跌２﹒０４％，報５５２﹒５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅２﹒２１％。快手（０１０２４）跌５﹒０３％，報１４３﹒４元，以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒６％。百度（０９８８８）跌４﹒０７％，報１７２元。

現時，恆生指數報２７５３５，跌４６９點或跌１﹒６８％，主板成交３０３﹒６３億元。

國企指數報９９７４，跌１７８點或跌１﹒７６％。恆生科技指數報７４５３，跌１６０點或跌

２﹒１１％。

即月期指新報２７４９８，跌５２２點，低水３８點。即月國指期貨報９９６９，跌１７４

點，低水５點。即月科指期貨新報７４４８，跌１４９點，低水１４點。

上證綜合指數報３５２８，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１２２０﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１５０３３，升６１點或升０﹒４１％，成交１５９５﹒９４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２７８﹒６０元 跌４﹒２０％

騰訊 （００７００） ５５２﹒５０元 跌２﹒０４％

快手 （０１０２４） １４３﹒４０元 跌５﹒０３％

小米 （０１８１０） ２８﹒４５元 升０﹒７１％

京東集團（０９６１８） ２９１﹒００元 跌２﹒３５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８３７﹒５０元 跌３﹒４０％

百度 （０９８８８） １７２﹒００元 跌４﹒０７％

網易 （０９９９９） １７２﹒７０元 跌２﹒８１％

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（ｐｌ）

