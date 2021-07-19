《異動股》恒大（３３３３）跌超一成失守去年低位，同系股份齊挫

《經濟通通訊社１９日專訊》恆大（０３３３３）現價插１０﹒１％，報８﹒８１元，盤中

低見８﹒７２元，失守十天平均線（９﹒４０２元），跌破去年低位８﹒８６元，該股成交約３

４３７萬股，涉資３﹒１７億元。

無錫市中級人民法院裁定書顯示，廣發銀行請求凍結被申請人宜興市恆譽置業有限公司、恆

大地產集團有限公司銀行存款１３２０１萬元人民幣或查封、扣押其他等值財產。

恆大系齊挫，恆騰（００１３６）跌１０﹒０２％，報４﹒１３元；恆大物業（０６６６６

）跌１０﹒６８％，報６﹒９４元；恆大汽車（００７０８）跌９﹒８５％，報１７﹒９４元，

以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅３４﹒２９％。

現時，恆生指數報２７５６１，跌４４３點或跌１﹒５８％，主板成交８８１﹒４０億元。

國企指數報９９８７，跌１６５點或跌１﹒６３％。恆生科技指數報７４６１，跌１５３點或跌

２﹒０１％。

即月期指新報２７５２９，跌４９１點，低水３３點。即月國指期貨報９９８９，跌１５４

點，高水２點。即月科指期貨新報７４４８，跌１４９點，低水１１點。

上證綜合指數報３５３５，跌３點或跌０﹒０９％，成交３３３６﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１４９９１，升１８點或升０﹒１３％，成交４２６６﹒９６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ８﹒８１元 跌１０﹒１０％

恆騰 （００１３６） ４﹒１３元 跌１０﹒０２％

恆大汽車（００７０８） １７﹒９４元 跌９﹒８５％

恆大物業（０６６６６） ６﹒９４元 跌１０﹒６８％

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（ｐｌ）

