【滴滴下架】滴滴澄清「將於７月２０日停止網絡服務」為謠言

《經濟通通訊社１９日專訊》在國家網信辦、公安部、國安部、交通部等七部門近日聯合進

駐滴滴出行開展網絡安全審查之後，有網絡傳言稱，滴滴出行將於７月２０日停止網絡服務。

對此，滴滴出行回應稱，關於滴滴停止服務的說法為謠言，公司已向公安機關報案，並依規

向網絡安全審查辦公室報備。（ｌｃ）

