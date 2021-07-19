《午市前瞻》經濟增速或減慢，港股中線向下，短線支持２６８６１

《經濟通通訊社１９日專訊》恆生指數半日收市報２７５５８，跌４４６點或１﹒５９％，

主板成交８３５﹒５４億元。恆生中國企業指數報９９８４，跌１６８點或１﹒６６％。恆生科

技指數報７４５６，跌１５７點或２﹒０７％。



＊葉尚志：油股屬經濟周期性股份，持貨者遇反彈應沽＊



半日科技股和金融齊齊向下，第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，互聯網

龍頭將繼續受整改因素困擾，科技股整體呈調整格局。例如騰訊（００７００）預期８月１８日

公布中期業績，但此前已有分析師將其目標價下調。

他表示，恆指已跌穿過去四個月２７５００點至２９５００點的橫行區間，反映中期下行趨

勢已成，只是當技術性超賣出現，其後會有技術性反彈，料恆指短線支持位於本月９日低位２６

８６１點。市場主要憂慮下半年的經濟狀況受變種病毒負面影響，再加上低基數效應慢慢減退，

主要大國經濟增速恐放緩。

ＯＰＥＣ＋終於就放寬原油限產達成協議，下月起每日削減減產幅度４０萬桶，同時上調阿

聯酋及多個產油國的減產基線，意味原油供應將增加。葉尚志表示，油股屬經濟周期性股份，投

資者勿急於撈底，持貨者遇反彈籲離場。（ｎｓ）

