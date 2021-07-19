《娥姐錦囊－張賽娥》積極不干預非一成不變，港府參與度大致適中

《娥姐錦囊》香港前財政司夏鼎基１９８０年提出積極不干預政策，用以概括香港政府當時

「小政府、大市場」的經濟政策。近日有批評指，港府已脫離自由市場政策，轉為中央計劃經濟

（ｃｅｎｔｒａｌ ｐｌａｎｎｉｎｇ），其實各走極端都不理想，最重要是審時度世，再從中

取得平衡，並對不同意見保持開放態度，隨時準備微調政策，找出最佳方案，暫時所見，港府在

大部分政策的參與度仍算適中。

立法會上周三（１４日）就劏房租管條例首讀，當中包括保障租客可獲「２＋２」、共４年

的優先續租權，規定租金加幅以１５％「封頂」。香港業主會批評有關條例偏幫租客，干預市場

。事實上，全球不少地方都有租管條例，港府今次修例，一方面想保障劏房租戶，另一方面亦不

欲扼殺市場，尤其住房供應不足的問題，中短期仍難解決，劏房實有存在必要，政府的舉措就是

要平衡雙方利益。

積極不干預政策過去一直被視為金科玉律，但時移勢易，任何措施也不能一成不變，過度監

管或會削弱競爭力，反之，太自由亦可能令市民╱投資者受損，當局在平衡各方利益時，有時要

反複試驗（ｔｒｉａｌ ａｎｄ ｅｒｒｏｒ），有需要時作出修正，才是對市場最好的做法。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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