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19/07/2021 18:07

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入０﹒４億人幣，買中移中電信沽美團騰訊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恆指低開２１８點，報２７７８６點。最高跌２１８點報
２７７８６點，最低跌６０７點報２７３９７點。恆指收報２７４８９點，跌５１４點或
１﹒８４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入０﹒４億元人民幣，減少９８﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中車時代電氣（０３８９８）；淨
賣出最多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、微盟集團（０２０１３）。
　　主板成交１４２８﹒９１億元減少７％。其中港股通成交３３４﹒５億元，佔總成交
２３﹒４％。
　　中國移動升０﹒８３％報４８﹒４５元，北水淨買入２﹒８億元。
　　中國電信升６﹒０４％報３﹒１６元，北水淨買入２﹒４億元。
　　中車時代電氣升０﹒７２％報５５﹒９元，北水淨買入２﹒２億元。
　　美團跌５﹒０２％報２７６﹒２元，北水淨賣出１２﹒９億元。
　　騰訊控股跌２﹒５７％報５４９﹒５元，北水淨賣出１２﹒１億元。
　　微盟集團跌６﹒１２％報１１﹒９６元，北水淨賣出３﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒７６
　　中國電信　　　　（００７２８）　　　　　　２﹒４２
　　中車時代電氣　　（０３８９８）　　　　　　２﹒２１
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　２﹒０６
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　　１﹒９２

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１２﹒８８
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－１２﹒０５
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－３﹒６６
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－２﹒５４
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　　　　－２﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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