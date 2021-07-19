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即市新聞

19/07/2021 16:12

《美元走勢－羅明立》美元短期仍略有優勢，但９３以上高追要審慎

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０３　　　１０９﹒８５　　　１０９﹒９４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１３　　　１﹒１７７８　　　１﹒１７８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７６３　　　１﹒３７１２　　　１﹒３７１８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２１６　　　０﹒９１８４　　　０﹒９２１０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９２　　　７﹒７６７７　　　７﹒７６８０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月零售銷售按月上升０﹒６％，遠高於預期及前值；期內，扣除汽車、
食品及能源等零售品則上升１﹒３％，較預期的０﹒４％強勁。不過，７月密歇根大學消費者信
心指數初值由８６﹒５跌至８０﹒８。美１０年期國債收益率失守１﹒３％水平，美元匯價繼續
向好，上試９３水平。美聯儲主席鮑威爾表示，通脹大幅上漲超過了局方的預期，但由於失業人
數未有回落至疫情前的水平，對暫時性通脹反應過度將對經濟復甦構成風險，現時無需急於調整
政策。聯儲局保持鴿派言論未有對美元產生太大的壓力，歐洲疫情確診人數反覆回升不利非美貨
幣反彈，短期美元仍然略有優勢，但９３以上高追要審慎。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　買入紐元　　０﹒６９４０　　　０﹒７０５０　　　０﹒６８９０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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