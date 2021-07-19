《美元走勢－羅明立》美元短期仍略有優勢，但９３以上高追要審慎

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒０３ １０９﹒８５ １０９﹒９４

歐元╱美元 １﹒１８１３ １﹒１７７８ １﹒１７８０

英鎊╱美元 １﹒３７６３ １﹒３７１２ １﹒３７１８

美元╱瑞郎 ０﹒９２１６ ０﹒９１８４ ０﹒９２１０

美元╱港元 ７﹒７６９２ ７﹒７６７７ ７﹒７６８０

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《美元走勢》美國６月零售銷售按月上升０﹒６％，遠高於預期及前值；期內，扣除汽車、

食品及能源等零售品則上升１﹒３％，較預期的０﹒４％強勁。不過，７月密歇根大學消費者信

心指數初值由８６﹒５跌至８０﹒８。美１０年期國債收益率失守１﹒３％水平，美元匯價繼續

向好，上試９３水平。美聯儲主席鮑威爾表示，通脹大幅上漲超過了局方的預期，但由於失業人

數未有回落至疫情前的水平，對暫時性通脹反應過度將對經濟復甦構成風險，現時無需急於調整

政策。聯儲局保持鴿派言論未有對美元產生太大的壓力，歐洲疫情確診人數反覆回升不利非美貨

幣反彈，短期美元仍然略有優勢，但９３以上高追要審慎。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 買入紐元 ０﹒６９４０ ０﹒７０５０ ０﹒６８９０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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