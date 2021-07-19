【大灣區】匯豐「大灣區青年就業計劃」聘百職位，首批本周入職

《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐銀行通過「粵港澳大灣區青年就業計劃」聘請的首批僱員

，將於本周入職。未來１８個月，他們會常駐廣州和深圳，在財富管理及個人銀行，以及工商金

融業務部門工作。

匯豐香港區行政總裁施穎茵日前與該批新同事見面時表示，去年粵港澳大灣區的經濟規模已

達到１﹒７萬億美元，總人口超過８６００萬人，這個潛力龐大的市場將為個人和企業帶來豐富

的發展機會。未來五年，該行將在亞洲投資超過６０億美元，當中不少得人才和科技的投資，更

好地服務粵港澳三地客戶的銀行服務需求。

港府於今年１月正式推出有關計劃，旨在鼓勵青年人到大灣區的內地城市工作和發展事業。

匯豐今年初已表示，將提供１００個職位，涵蓋不同業務和營運職能部門。

匯豐指，透過「計劃」聘請的其他新同事，將於今年第三季陸續入職。除了財富管理及個人

銀行和工商金融業務部，他們將於環球銀行及資本市場、大灣區辦公室，以及其他支援部門展開

在職培訓，從而了解匯豐在大灣區的業務策略。他們的職位包括客戶服務、數據分析、營運支援

、項目管理、技術支援等。「計劃」結束後，滙豐會協助員工在行內尋找適當的發展機會。

（ａｃ）

