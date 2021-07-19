【企業盈喜】保利置業料上半年股東應佔淨利潤按年增至少６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》保利置業（００１１９）預計，截至６月３０日止六個月的公
司股東應佔淨利潤較去年同期的８﹒２８億港元錄得不少於６０％的增長。
保利置業指，盈利增長的主要原因包括，中期毛利增長；期內人民幣兌港元升值導致匯兌收
益增加；出售一間合營企業產生盈利；以及確認項目收入後少數股東在公司項目公司的利潤份額
減少。（ａｃ）
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