【企業盈喜】保利置業料上半年股東應佔淨利潤按年增至少６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》保利置業（００１１９）預計，截至６月３０日止六個月的公

司股東應佔淨利潤較去年同期的８﹒２８億港元錄得不少於６０％的增長。

保利置業指，盈利增長的主要原因包括，中期毛利增長；期內人民幣兌港元升值導致匯兌收

益增加；出售一間合營企業產生盈利；以及確認項目收入後少數股東在公司項目公司的利潤份額

減少。（ａｃ）

