【夜期時段】即月期指報２７３８１點，跌８８點，低水１０９點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７４３２點，跌３７點，低水

５８點，最新報２７３８１點，跌８８點，低水１０９點，合約成交９８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９９４４點，跌９點，低水１５點，最新報９９２６點，跌

２７點，低水３３點，合約成交５３５張。

