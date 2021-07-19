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即市新聞

19/07/2021 17:42

【夜期時段】即月期指報２７３８１點，跌８８點，低水１０９點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７４３２點，跌３７點，低水
５８點，最新報２７３８１點，跌８８點，低水１０９點，合約成交９８９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９９４４點，跌９點，低水１５點，最新報９９２６點，跌
２７點，低水３３點，合約成交５３５張。

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