市傳銀行調升按揭現金回贈優惠，但經絡按揭料回調利率機會不大

《經濟通通訊社１９日專訊》市傳近日有大型銀行調升按揭現金回贈優惠，由過往的１％增

至超過１％水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，隨著物業估價逐步調升，銀行將更積極

考慮吸納更多按揭生意，繼而推出更多按揭優惠，但他認為銀行以按揭利率作直接競爭的機會不

大。

他表示，自疫情銀行加強風險管理後，銀行以按揭利率作直接競爭的機會不大，相信年內仍

會維持Ｈ＋１﹒３％附近水平，計及一個月銀行同業拆息維持於０﹒１％以下，實際利率將維持

於１﹒５％左右。相反，料銀行會以調整按揭優惠及服務積極吸客，現時已有銀行將新造按揭的

現金回贈增加至１﹒３％，轉按的現金回贈亦回升至超過１％，相信未來將有更多銀行仿傚，增

加現金回贈及逐步降低現金回贈的貸款金額門檻，對樓市亦屬正面影響。



＊銀行逐步放寬對非固定收入人士入息審查＊



他指，早前已有銀行逐步放寬對非固定收入人士之入息審查，現時銀行亦對一些質素相對較

為普通的單位及借貸人更為「鬆手」，例如事故單位同層及某些受疫情影響較大行業如飲食業的

買家，都較疫情高峰時更易批出按揭，可見銀行漸漸對樓市及按揭業務恢復信心。（ｃｌ）

