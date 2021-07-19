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19/07/2021 19:00

【大國博弈】美國向在港美企發營商警告，許正宇批評無事生非

　　《經濟通通訊社１９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指美國政府向在港經
營的美國企業和個人發出所謂「商業警告」，既無視事實亦屬無事生非，空洞而荒謬的指控顯得
蒼白無力，最終只會石沉大海，絕不會對香港作為國際金融中心的地位有絲毫損害。美國政府這
些無理指控，除了減損自己的公信力，沒有任何實際效用。

＊香港是全球最大離岸人幣中心，資金池超８５００億人幣＊

　　許正宇指出，財庫局整理了香港金融市場各板塊的關鍵數據，讓市民了解香港作為國際金融
中心地位堅如磐石的實況。在吸引資金流入方面，港元匯率自２０２０年初以來保持強勢，單在
去年４月至１０月期間觸發強方兌換保證流入港元體系的資金總額約５００億美元，當中７月１
日後流入的佔４２０億美元。目前香港擁有的外匯儲備超過３﹒８萬億元，為港元貨幣基礎的
１﹒８倍。
　　他又表示，香港是全球最大的離岸人民幣中心，香港是全球最大的離岸人民幣中心，資金池
規模超過８５００億人民幣。滬深港通方面，國安法實施以來，北向及南向平均每日成交額達
１１１６億人民幣及３７５億港元，較國安法實施前１２個月增長９７％及１４６％。同時，
２０１８年上市制度改革以來截至六月底，共５１間新經濟公司據此制度在港上市，融資超過
５１００億港元。

＊將落實理財通及債券通，進一步發揮優勢＊

　　機構落戶方面，香港金融市場以國際成熟的監管體系運行，一直是海內外金融機構扎根及發
掘中外聯通業務機會的首選地。全球排名首１００間銀行中，有７８間正在香港營運。全球排名
首２０間保險公司中，亦有１３間正在香港營運，未來亦會落實「粵港澳大灣區跨境理財通」和
「債券通」南向通等項目，進一步發揮「一國兩制」之下聯通中外、獨一無二的優勢。
　　許正宇又強調，《國安法》於去年７月實施以來，香港金融市場生氣勃勃，穩健而暢旺的市
場給海內外各方參與者帶來了極大的市場機遇。有了《國安法》之後，社會回復穩定有序，當局
有更大的信心和決心，與市場一道探索未來的更多機會，將香港金融市場的發展推上又一個新高
峰。（ｂｉ）

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