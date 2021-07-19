【大國博弈】美國向在港美企發營商警告，許正宇批評無事生非

《經濟通通訊社１９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指美國政府向在港經

營的美國企業和個人發出所謂「商業警告」，既無視事實亦屬無事生非，空洞而荒謬的指控顯得

蒼白無力，最終只會石沉大海，絕不會對香港作為國際金融中心的地位有絲毫損害。美國政府這

些無理指控，除了減損自己的公信力，沒有任何實際效用。



＊香港是全球最大離岸人幣中心，資金池超８５００億人幣＊



許正宇指出，財庫局整理了香港金融市場各板塊的關鍵數據，讓市民了解香港作為國際金融

中心地位堅如磐石的實況。在吸引資金流入方面，港元匯率自２０２０年初以來保持強勢，單在

去年４月至１０月期間觸發強方兌換保證流入港元體系的資金總額約５００億美元，當中７月１

日後流入的佔４２０億美元。目前香港擁有的外匯儲備超過３﹒８萬億元，為港元貨幣基礎的

１﹒８倍。

他又表示，香港是全球最大的離岸人民幣中心，香港是全球最大的離岸人民幣中心，資金池

規模超過８５００億人民幣。滬深港通方面，國安法實施以來，北向及南向平均每日成交額達

１１１６億人民幣及３７５億港元，較國安法實施前１２個月增長９７％及１４６％。同時，

２０１８年上市制度改革以來截至六月底，共５１間新經濟公司據此制度在港上市，融資超過

５１００億港元。



＊將落實理財通及債券通，進一步發揮優勢＊



機構落戶方面，香港金融市場以國際成熟的監管體系運行，一直是海內外金融機構扎根及發

掘中外聯通業務機會的首選地。全球排名首１００間銀行中，有７８間正在香港營運。全球排名

首２０間保險公司中，亦有１３間正在香港營運，未來亦會落實「粵港澳大灣區跨境理財通」和

「債券通」南向通等項目，進一步發揮「一國兩制」之下聯通中外、獨一無二的優勢。

許正宇又強調，《國安法》於去年７月實施以來，香港金融市場生氣勃勃，穩健而暢旺的市

場給海內外各方參與者帶來了極大的市場機遇。有了《國安法》之後，社會回復穩定有序，當局

有更大的信心和決心，與市場一道探索未來的更多機會，將香港金融市場的發展推上又一個新高

峰。（ｂｉ）

