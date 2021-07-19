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19/07/2021 10:21

【新冠疫苗】港府：逾２００萬人已接種兩劑疫苗

　　《經濟通通訊社１９日專訊》香港政府宣布，２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃自２月２６
日展開以來，截至昨天（１８日），已是第１４３日，政府已為參與計劃的人士接種共約
４８２﹒６８萬劑疫苗，當中２８１﹒７１萬人至少接種過一針疫苗，其中逾２００﹒９７萬人
已接種兩針。
　　本港約８２﹒８３萬人已接種兩劑科興疫苗，１１８﹒１４萬人已接種兩劑復必泰疫苗。（
ｂｎ）

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