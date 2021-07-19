美國向在港美國企業發營商警示，金發局：營商環境及地位不受影響

《經濟通通訊社１９日專訊》美國上周向在港美國企業發佈營商警示，指香港營商風險在國

安法下營商風險增加。金發局主席李律仁在網上記者會上表示，本港作為國際金融中心的地位及

營商環境不會受到影響，亦有海外企業商會及代表表明香港環境優越並具商機。

李律仁指出，本港長遠的發展需要多方面的配套，包括人才、法治、清晰的監管制度、與內

地市場的聯通等，綜合相關因素才有持續的成功，而目前仍未看到有比本港更具優勢的地方，因

此對本港非常有信心。

董事會成員韋安祖亦表示，對本港國際金融中心的抱有積極的信心，而本港與內地的連繫亦

會愈趨緊密，將更為吸引投資者。



＊料理財通推出後，香港有充足產品提供予內地投資者＊



對於「跨境理財通」，董事會成員丁晨表示，首階段以低風險、獲核准的基金產品為主，相

關產品在香港已經相關豐富，而香港業界已作好充分準備，相信措施推出後，香港會有充足的產

品提供予內地投資者。至於開戶的問題，她認為，近期的政策有所放寬，亦有見證開戶的機會，

相信措施將對中港兩地市場融合、兩地居民投資對方市場等有很大幫助。



＊現時是重新審視ＲＥＩＴｓ相關產品的好時機＊



此外，她又提到，在目前低息環境之下，投資者對於具收益的產品有一定需求，當局過去一

年進行了研究，以改善本港房地產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）生態環境，期望市場上能有更多

相關的產品。她亦期望，本港的ＲＥＩＴｓ產品能參與互聯互通機制，為本港帶來更多資金。同

時，在現時的通脹環境下，相關資產備受追捧，認為現時是重新審視相關產品的好時機。

（ｓｋ）

