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19/07/2021 14:25

【大國博弈】美國商會：希望中國保證香港商業環境不受侵蝕

　　《經濟通通訊社１９日專訊》在拜登政府發布一份有關在香港運營的風險警告後，在港的美
國公司希望中國保證香港商業環境不受侵蝕，包括互網聯接入方面的問題。

＊冀保證信息自由流動＊

　　香港美國商會會長早泰娜（Ｔａｒａ　Ｊｏｓｅｐｈ）接受《彭博電視》訪問時表示，企業
仍視香港為很好的立足之地，希望中國和香港政府保證，網絡接入不受到限制，令訊息自由流動
得到法律保障。
　　她指，香港的一個關鍵屬性是可以使用Ｇｏｏｇｌｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ和任何其他你想使
用的平台，政府認識到這一點很重要，並應保持開放且宣稱會維持信息自由流動。

＊會員公司了解香港情況並調整以應對＊

　　她認為，美國政府發布商業諮詢公告並不尋常，令那些不了解香港正在經歷的變化或新常態
的人驚醒，但美商會的會員公司和這裡大多數公司已經歷這些一段時間了，故此非常了解香港正
在發生的事情並調整自己以為應對。但風險確實也在增加。
　　香港總商會總裁梁兆基出席電台節目時表示，香港實際營運環境未見明顯風險，而商界會留
意各地政府的警告，也會自行評估營運風險，目前未有會員因應美國政府警告，減少香港投資或
營運。他認為政府要更多向外宣傳香港形象，也可引用獨立跨國機構的事實評估，解釋香港營商
環境。（ｈｙ）（ｚｚ）

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