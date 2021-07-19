【新冠疫苗】聶德權：國泰逾８成駐港機組人員接種至少一劑疫苗

《經濟通通訊社１９日專訊》公務員事務局長聶德權和運輸及房屋局長陳帆，中午到國泰城

，視察為國泰員工提供的疫苗外展接種服務。聶德權指，國泰已有超過８成駐港機組人員接種至

少一劑疫苗。

聶德權表示，疫情至今，市民最期待再通關，而航空業是與其他城市、外界接觸的第一關，

要保護自己、保護家人、外防輸入，接種疫苗是最有效的方法，他呼籲未接種的航空界從業員盡

快打針，維持香港國際航空樞紐的競爭力。（ｈｙ）

