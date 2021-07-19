《小傳日記》監管步步進逼，怕恒大債務爆煲股債雙殺

《小傳日記》今日魚缸都又回返低，開市後無耐就跌超５００點，科技佬繼續因為整改領跌

大市，２７５００呢個位又再受考驗，真係唔知個反彈浪仲有冇得行，但恆大系似乎就冇咩運行

！

《路透》引述消息人士報道，神州監管部門對內地房企又出新招！話要內房響月度報告入面

披露ＣＰ發行細節，希望開發商充分披露發行目的同手持ＣＰ規模，認為內房孖屐經已由疫情反

彈，打算加強調控房地產市場過熱。不過神州話「房住不炒」都唔係第一日，舊年年底就試行一

項試點計劃，要求恆大（０３３３３）在內嘅１２間大型房企，每個月向監管當局披露嚟自銀行

、債券市場等渠道嘅債務狀況，不過ＣＰ發行就未包括在內。

行業消息之外，恆大自身仲畀銀行申請財產凍結，廣發銀行向無錫市法院請求凍結恆大地產

同恆譽置業銀行存款，涉及１﹒３２億人幣！今日恆大就股債雙殺，２０２５年６月到期美元債

創舊年９月以來最大跌幅，恆大股價仲衰跌穿舊年低位８﹒８６銀，收插逾一成六，報８﹒２１

銀。

其餘恆大系齊挫，恆大物業（０６６６６）急跌逾１３巴仙，報６﹒７３銀；恆大汽車

（００７０８）插逾１９巴仙，報１６﹒１銀；恆騰（００１３６）唔見１２巴仙，報４﹒０５

銀。

孖屐擔心地產龍頭觸發債務危機，偏偏內房開發商響舊年發行達３﹒６萬億人仔ＣＰ，按年

大增兩成，恆大更有超過２００億美金海外美銀公司債，雖然公司減價賣樓有成，更提早償還６

月底（６月２８日）到期債券，同時更表示有息負債已較舊年高位大減３４巴仙，但都仲有

５７００億人仔，是否大就必定不能倒，值得深究。





表列恆大系股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ８﹒２１元 跌１６﹒２２％

恆大物業（０６６６６） ６﹒７３元 跌１３﹒３８％

恆大汽車（００７０８） １６﹒１０元 跌１９﹒１０％

恆騰 （００１３６） ４﹒０５元 跌１１﹒７６％

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（ｐｌ）



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