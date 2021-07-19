【企業盈喜】建業新生活料中期純利按年升不少於４０％

《經濟通通訊社１９日專訊》建業新生活（０９９８３）預期，截至今年６月３０日止六個

月，純利按年大升不少於４０％。

該集團指，純利增加主要由於集團管理的建築面積增加；建業＋平台的註冊用戶 數量大幅

攀升，導致生活服務的收入增加；及集團物業管理及增值服務分部的社區增值服務的收入增長所

致。

該集團預期於今年８月刊發中期業績。（ｈｙ）

