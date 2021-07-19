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19/07/2021 18:06

【企業盈喜】華潤啤酒（２９１）料中期純利按年升至少１倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華潤啤酒（００２９１）預期，截至今年６月３０日止六個月
，純利按年升至少１００％。
　　該集團指，有關增幅主要由於根據深圳市潤投諮詢有限公司、華潤雪花啤酒（中國）投資有
限公司及本公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒（中國）於今年１月２２日訂立的搬遷補償協議
，集團就出讓其擁有的地塊收取初始稅後補償收益約１３億元人民幣；及毛利因集團產品銷量及
平均售價上升而增加。（ｈｙ）

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