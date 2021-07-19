【企業盈喜】華潤啤酒（２９１）料中期純利按年升至少１倍

《經濟通通訊社１９日專訊》華潤啤酒（００２９１）預期，截至今年６月３０日止六個月
，純利按年升至少１００％。
該集團指，有關增幅主要由於根據深圳市潤投諮詢有限公司、華潤雪花啤酒（中國）投資有
限公司及本公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒（中國）於今年１月２２日訂立的搬遷補償協議
，集團就出讓其擁有的地塊收取初始稅後補償收益約１３億元人民幣；及毛利因集團產品銷量及
平均售價上升而增加。（ｈｙ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|中國故事19/07/2021
《神州經脈》中國斥美制裁為廢紙 恒大逾億資產遭凍結 滬指悶跌
|財經熱話19/07/2021
《盤後部署》監管陰霾未過且恒指估值偏高，港股或仍有調整空間
|財經熱話19/07/2021
【美團打車再臨】美團半日遭6億資金拋棄 專家憂監管風險增籲不沾手
|財經熱話19/07/2021
阿里巴巴考驗200元支持 螞蟻集團整改設期限 大行沽貨手影現?
|財經熱話19/07/2021
油組增產達協議 三桶油持續下挫
|開市Good Morning19/07/2021
曾永堅：原油需求有望抵銷增產影響 中海油短期宜守穩8元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰