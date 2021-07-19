【企業盈喜】華潤啤酒（２９１）料中期純利按年升至少１倍

《經濟通通訊社１９日專訊》華潤啤酒（００２９１）預期，截至今年６月３０日止六個月

，純利按年升至少１００％。

該集團指，有關增幅主要由於根據深圳市潤投諮詢有限公司、華潤雪花啤酒（中國）投資有

限公司及本公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒（中國）於今年１月２２日訂立的搬遷補償協議

，集團就出讓其擁有的地塊收取初始稅後補償收益約１３億元人民幣；及毛利因集團產品銷量及

平均售價上升而增加。（ｈｙ）

