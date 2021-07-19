《真知灼見－溫灼培》本周焦點歐洲央行議息會

《真知灼見》油組於過去周日（１８日）達成增產協議，決定於８月份起的連續５個月份，

每月把油產量水平增加４０萬桶，即到了今年１２月，屆時油組的每日總產油量將較今天多出２

００萬桶。油組的決定料會一定程度上不利於油價以至加元匯價，今早（１９日）於亞洲市場所

見，紐約期油報７１美元，尚穩守７０美元之上。



＊留意歐美採購經理指數公布＊



美國６月份年通脹率（ＣＰＩ）高企５﹒４％，核心年通脹率更是高企４﹒５％，是自

１９９１年１１月以來最高水平。不過，歐元區的通脹情況卻完全不同，當地６月年通脹率（Ｃ

ＰＩ）只有１﹒９％，核心年通脹率更只有０﹒９％，由於歐元區的通脹率遠低於美國，也低於

歐洲央行所定下的２％通脹目標，所以歐央行不急於收緊貨幣政策是完全可以理解。本周四

（２２日）歐央行將議息。現市場關注歐央行如何制定其下一步的貨幣政策。

本周除了要關注歐央行議息會，周五（２３日）還有一系列由Ｍａｒｋｉｔ研制的最新７月

份歐美及英國的採購經理指數公布，透過這些數字公布，我們將某程度上可感受到環球的最新經

濟狀況。另外，周四，環球金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）將公布其最新６月份全球支付貨幣佔比

。回憶５月份，歐元已超越了美元成為全球最多人用的支付貨幣，現關注這情況會否持續。若這

情況持續下去，或會損害美元的領導地位。



＊英國今天取消國內疫情限制令＊



今天英國將正式取消所有其國內的疫情限制令。亦即由今天開始，英國民眾將不用在公共場

合帶口罩，食肆也不會限人數，基本上就尤如重返疫前的生活模式。當然嚴格上，英國民眾早於

本月１１月的歐國盃足球賽已自行解除了一切限制令。當時所見，英國球迷在公共場合根本已不

帶口罩。現關注往後將有多少英國人民會確趁新冠病毒，及其醫療系統能否承受。多人確趁是意

料中事，只要英國的醫療系統不至崩潰，我們也可視英國的抗疫為成功。相反，如英國的醫療系

統承受不了，這樣不單會損害英鎊匯價，也會使全球對抗疫失信心。因為英國是繼以色列後，一

個主要的較大人口國家，其人民整體的疫苗接種率是高於七成的全民免疫水平。所以英國抗疫的

成敗不只關乎於英國本身，而是全球。



＊東京奧運會本周五開幕留意疫情＊



另一本周國際事項要留意，當然有本周五正式開幕的東京奧運會。異於歐美疫苗接種人數超

越一半，日本的疫苗接種人數佔比少於三成。在東奧期間日本會否出現疫情大爆發這正是市場關

注焦點所在。

於上周議息會，新西蘭央行已宣布於本周五起停止一切買債行動。而因應當地第二季以消費

物價指數衡量的通脹率，按季按年分別大升１﹒３％及３﹒３％，高於新西蘭央行所定下的１％

－３％通脹目標（回憶首季年通脹率也只為１﹒５％），現按照新西蘭元利率期貨價格變化顯示

，市場估計於８月１８日的議息會上，新西蘭央行有８５％加息機會。《恆生銀行首席市場策略

員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）





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