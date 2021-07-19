《每周華語－黃溢華》疫苗科研、超級電腦、ＡＩ晶片、氣候巨變

《每周華語》全球疫情之下，急需更多疫苗及藥物以解決疫情使全球失控。目前不少私人科

研機構、企業及國家團隊仍全面努力，希望有更好、更有效的疫苗面世，有藥物更好。



「ｍＲＮＡ」科研本為「Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ」的基礎，「標靶」成為新一代治療癌症的新

出路、新希望。當然，「ｍＲＮＡ」應用甚廣，明白了「ｍＲＮＡ」的機制，機緣巧合，

「ｍＲＮＡ」可應用於對付「ＣＯＶＩＤ－１９」病毒。研究「ｍＲＮＡ」及其應用已有廿多、

三十之久，早有基礎科研再加上有生產疫苗的經驗及大量生產涉及的科技。生產「ＣＯＶＩＤ－

１９」疫苗需要甚高的技巧、低溫「７０」度運送非一件易事。當然，「ｍＲＮＡ」以外，生產

「ＣＯＶＩＤ－１９」疫苗的方案仍多，但目前仍以「ＢＮＴ」及「Ｍｏｄｅｒｎａ」所用的

「ｍＲＮＡ」之效力至今仍較為突出，具改進的空間仍大。



「ＢＮＴ」乃德國生物科技企業，於美國以「ＡＤＲ」形式上巿，股價╱巿值上升快。而

「Ｍｏｄｅｒｎａ」美國企業，其股價╱巿值亦一升再升。「ＢＮＴ」在２００╱２１０美元徘

徊，有力再上，而「Ｍｏｄｅｒｎａ」股價新高位徘徊，在２４０╱２５０美元徘徊。兩股後巿

仍可看好，且不幸地變種病毒「停」不了出現機會存在，疫苗生產需求可能更大。由於「不肯定

」因素日大，可見「ＢＮＴ」及「Ｍｏｄｅｒｎａ」兩股上升潛力仍大。事實上，不少生物科技

企業正全力推動新的疫苗，且看能否再有全新突破，使控制「ＣＯＶＩＤ－１９」病毒收更大的

成效。



另方面，分析病毒及掌握最新發展╱變種甚而「傳播」的可能性，自然要採用更高的科研工

具：例如超級電腦。日本富士通參與發展的全球最快的超級電腦：「富岳」！日本控制病毒表現

一般，但日本亦有盡力投入科研力量，使用「富岳」於分析疫情。例如「Ｄｅｌｔａ」病毒，可

「散播」的空間面更遠更廣。富士通很早以ＡＤＲ形式於美國上巿，２０００╱２００１年，自

６０美元急回下，科網股爆破，富士通股價也急下滑。２００２╱２０２０年，股價在１０美元

╱２０美元之內徘徊十多廿年，近一年多，股價始回升，在４０╱３５美元內爭持，價位走了

「大底」、橫行甚久，今有「富岳」現身，且看日本生物科技有否奇兵突出！



超級電腦，應用甚廣。全球最快的１０架超級電腦，美國有５架，日本「富岳」目前全球最

快。以５００架計，中國有１００多架，美國亦有百多架，英╱法╱德等國都有超級電腦。生產

更多高效疫苗，少不了利用超級電腦。因而經驗以外，仍要科研、電腦、國力配合。「ＢＮＴ」

及「Ｍｏｄｅｒｎａ」乃上巿私人企業，可更有彈性集資，而政府自然可投入更多「人力」、

「物力」及直接投入巨額資本，因而可應付疫苗的需求：要比病毒快很多步才可使全球病毒╱疫

情全面壓下來。



目前不少疫苗不太吸引，但亦有新的疫苗很快出現甚而直接應用。科研要有真正可靠的數據

支持，而電腦的運用可支援科研。另方面，ＤＮＡ「序列」分析要快快快，因而超級電腦的存在

極為重要。美國不少企業發展晶片及建立超級電腦，對戰病毒，今天不只靠科學家，亦要全面投

入各方面的資源，其中超級電腦自然必須的。



今時今日，「ｍＲＮＡ」暫見是主流科研應用於生產「ＣＯＶＩＤ－１９」疫苗，但其它企

業的產品亦有角色及重要價值。無人知道任何疫苗的中長線真正存在的副作用，因而所有的疫苗

都必須重視。新生的事物，今天很好功效，也要保守運用為要。



當然，最基本的是生物科技理論及ＤＮＡ理論改進及突破，有新理論，有條件出現新疫苗。

而對全球疫情，不只疫苗，生產「藥物」（Ａｎｔｉ－ｖｉｒａｌ ｐｉｌｌ），直接「吃」下

肚子，殺掉病毒也可以的。利用「Ａ﹒Ｉ﹒」及超級電腦，可幫助支持更快推出「藥物」。疫苗

以外，亦有其它空間，把疫情全面消滅這當然非一件易事。



利用「Ａ﹒Ｉ﹒」及超級電腦生產藥物並非新事物，不少大藥廠及研究團隊早有利用，

「Ａ﹒Ｉ﹒」手段、配合理論╱電腦全力推動新藥物。可見今天不幸全球有疫情，但幸好亦有更

多工具╱理論╱科研╱電腦使運用「Ａ﹒Ｉ﹒」更為方便，成效機會更高。可惜「ＣＯＶＩＤ－

１９」目前仍未有藥物可供直接大量╱小規模真正試用。



李嘉誠先生旗下的「Ｈｏｒｉｚｏｎｓ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ」多年前投入了「Ａ﹒Ｉ﹒」晶

片初創企業「Ｋｎｅｒｏｎ」，企業的晶片已有應用及客戶，已有多輪成功的資本投入。

「Ｋｎｅｒｏｎ」的投資者來自中港台，亦於美加州立足，亦可在美國吸納更多資金。另方面，

氣候巨變、超級電腦也極重要。



歐洲面對災難性的水災，又有疫情，因而超級電腦有更為重要的角色，可更快更為準確為人

類找到方案、答案去應付天災、疫情。幸好有累積的科研成果，才有更多藥物可供超級電腦去

「選擇」那一些可成為「口服」藥，不用只打疫苗！有量子力學、超級晶片、「Ａ﹒Ｉ﹒」等，

使面對全球疫情、巨大天災，人類才有更大的勝算。《資深市場人士 黃溢華》



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