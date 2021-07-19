《地產人眼－盧展豪》黃竹坑區轉型變天，商廈前景看高一線

《地產人眼》黃竹坑曾是香港主要的輕工業區，但隨著香港社會經濟轉型，大量工業生產北

移國內，黃竹坑的工業區地位亦漸漸褪色，雖然其後亦有商廈在區內落成，但因為交通不太方便

，出入主要靠一條香港仔隧道，黃竹坑區發展始終有所局限；直至港鐵南港島線通車後，黃竹坑

與金鐘僅為兩個港鐵站之距，交通往來變得大為便捷，加上政府的工廈活化政策，黃竹坑不少舊

式工廈被拆卸重建，酒店及新式工商物業亦陸續落成，除了商業機構外，同時亦吸引許多時尚商

戶進駐（如潮流服飾店、時尚家品店、古董傢俬店及設計工作室等），為黃竹坑注入一股全新活

力。



近期港鐵黃竹坑站上蓋住宅項目，市場反應理想，暢旺氣氛亦蔓延至同區寫字樓市場，黃竹

坑連錄多宗商廈破頂成交，最矚目的要數區內甲廈Ｏｎｅ Ｉｓｌａｎｄ Ｓｏｕｔｈ一個中層

單位，近日以每呎約２﹒４６萬元沽出，創出黃竹坑商廈新高紀錄，隨著黃竹坑近年急劇變天，

區內人口及商業活動俱大增，料未來對商業樓面需求殷切，區內商廈前景大可看高一線。



隨著黃竹坑站上蓋住宅項目陸續推出，區內人口日漸增加，而日後區內大型商場落成，相信

能吸引香港仔、鴨脷洲乃至南港島線沿線的人流，黃竹坑區內的商業、零售及消費活動定必大大

增加，對商業樓面需求更加殷切，預料黃竹坑商廈有機會發展成銀座式商廈，提供餐飲、零售或

其他服務（如醫療、美容、教育等），而隨著租客承租力的提升，黃竹坑商廈價格及租金有望水

漲船高，有意投資商廈之人士，可多加留意黃竹坑這一區，在區內積極尋寶。

《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

