《鍾之日記》恒大風波再起，平台股沽壓重

《鍾之日記》７月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：悶跌。



中美因香港問題摩擦不斷，美國政府上周五（１６日）宣布制裁７名中聯辦副主任，並警告

美國企業在香港營商存在風險。中國外交部發言人就此回應，美國無端抹黑香港營商環境，非法

制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則。美方所謂

制裁充其量只是廢紙一張，通過制裁向中方施壓更是癡心妄想。

美股上周五走低，市場氣氛低氣壓，香江魚缸今早低開２１８點後隨即跌穿１０日線

（２７７２８點），最多挫６０７點，見２７３９７點，創７月９日以來新低。最終收報

２７４８９點，下跌５１４點或下跌１﹒８４％，主板成交１４２８﹒９１億元，少７％。



＊滬綜指近平收，成交續萬億＊



中證監重申防止資本無序擴張，滬深兩市今早低開後，金融、地產等權重版塊紛紛拉跌，午

後鋰電、鋼鐵等強勢板塊升勢亦回落，市場表現牛皮。滬綜指全日悶跌０﹒０１％，報

３５３９﹒１２點，深證成指倒升０﹒１４％。市場交投活躍，兩市成交額１１２１９億元人民

幣，連續第１３個交易日突破１萬億，惟按日跌５％。外資全日流入４３﹒７億元人民幣。



＊銀行申請凍結資產，高管惹官司，恆大系重創＊



中國恆大香港公司副總經理陳奮涉嫌在跑馬地一單位內強姦一名女子案，案件今日在東區裁

判法院提訊，陳奮獲准以１０萬元現金保釋外山，於７月３０日再訊。陳奮於今年３月與保安局

副局長區志光、入境事務處長區嘉宏及海關關長鄧以海等共９人，在灣仔吉祥薈飯局，警方於調

查陳奮企圖強姦案中，發現區志光、區嘉宏和鄧以海違反限聚令。

一波未平一波又起，外電中午引述無錫市中級人民法院裁定書顯示，廣發銀行請求凍結被申

請人宜興市恆譽置業有限公司、恆大地產集團有限公司銀行存款１﹒３２億元人民幣或查封、扣

押其他等值財產。

恆大地產迅速發聲明指，對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。聲明澄清，公

司江蘇省公司旗下項目公司宜興市恆譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款１﹒３２億元

人民幣到期日為２０２２年３月２７日。

恆大系股債被重創，恆大（０３３３３）曾插一成七見８﹒１２元逾四年低，收市仍跌逾

１６％，報８﹒２１元；恆大汽車（００７０８）曾見近十個月低，收市挫１９％，報１６﹒１

元；恆大物業（０６６６６）插１３﹒４％，報６﹒７３元；恆騰網絡（００１３６）曾失守４

元關口，收市仍瀉近１２％，報４﹒０５元。恆大系今日急跌成交亦明顯增加，反映沽壓甚重。

同時，恆大２０２５年６月到期美元債勢創９月２４日以來最大跌幅。

廣發銀行的大股東中國人壽（０２６２８）亦收跌２％。



＊平台股沽壓沉重，騰訊失５５０元關＊



本港科技股持續弱勢，投資者近期不斷減持科技股。隨著內地加強反壟斷監管，有「科技股

女股神」之稱的Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ

將中概股的權重由２月份最高８％降至上周不足１％。《彭博》報道，未來３個月將有近４００

億美元（約３１２０億港元）科技股股份解禁，不排除引來新一輪拋售潮。

ＡＲＫＫ今年大幅削減中概股持股，減持騰訊（００７００）、百度（０９８８８）、貝殼

找房、虎牙等股份。再加上北水也不斷沽貨，平台股今日沽壓沉重，騰訊跌近３％，失守５５０

元關。上海法院發布十宗互網不當競爭企業，百度榜上有名，股價跌３﹒８％，對手嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌２﹒７％。

大摩調低美團（０３６９０）目標價，美團跌半成。小米集團（０１８１０）軟０﹒５％；

京東集團（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）均跌約３％。

快手（０１０２４）主要股東禁售期下月解凍，有傳媒報道有大戶將逾５﹒６億股實名持股

股份，轉由摩根大通持有，市場揣測快手短期內配股，股價低處未算低，再跌近６％，盤中再創

新低逼近１４０元關。



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