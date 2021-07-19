【大國博弈】美發香港商業警告及制裁中聯辦官員，中方：廢紙一張

《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府宣布制裁７名中聯辦副主任，並警告美國企業在香港

營商存在風險。中國外交部發言人就此回應，美國無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中

央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方

對此堅決反對，予以強烈譴責。美方所謂制裁充其量只是廢紙一張，通過制裁向中方施壓更是癡

心妄想。過去幾年，中方針對美方所謂極限施壓進行了堅決鬥爭和有力反制。如果美方執意沿用

這套伎倆，中方將奉陪到底。

外交部引述國際貨幣基金組織對香港作為金融中心的肯定，批評美國的做法為罔顧事實、無

視商界呼聲的「唱衰」，暴露美方破壞香港繁榮穩定、干涉中國內政、阻撓中國發展的險惡用心

。



＊警告在港美企業恐會受到國安法約束＊



美國國務院、財政部、商務部和國土安全部周五（１６日）聯名發出香港商業警告，警告在

港企業受到香港法律的約束，包括香港《國安法》。根據該法，已有外國公民被逮捕，其中包括

一名美國公民。

美國政府提醒，企業面臨著在沒有搜查令的情況下遭到電子監控以及被迫向當局交出公司和

客戶數據的相關風險。警告還稱，企業應考慮在香港保留業務或員工可能帶來的商譽、經濟和法

律風險，並應進行盡職調查。



＊７位中聯辦副主任被制裁＊



與此同時，美國財政部當天還宣布將香港中聯辦７位副主任列入外國資產控制辦公室制裁清

單之內。受到制裁的７人分別為陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平和尹宗華。被列入

制裁名單的人士在美資產將被凍結。

美國國務卿布林肯在當天的一份聲明中表示：「面對北京過去一年做出的扼殺香港人民民主

願望的決定，我們正在採取行動。今天我們發出一個明確的信息，美國堅定地與香港人站在一起

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