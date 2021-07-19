【大國博弈】澳洲防長：對兩艘中國軍艦監察聯合軍演感驚訝

《經濟通通訊社１９日專訊》澳洲國防部長達頓表示，對中國解放軍派出第二艘偵察艦去到

澳洲東部海域，監察澳洲及美國等多國進行聯合軍演感到驚訝，其認為中方決定加強在區內活動

。他期望解放軍艦隻根據國際法規則行事。

澳洲貿易部長特漢則對此表示不太擔心，重點是涉及航行自由時，每個人都明白及遵守規則

。他說，貿易規則亦是一樣，強調這是令區內保持自由、開放、和平及繁榮的最佳方式。

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