【大國博弈】日媒：拜登尋求與日澳印領袖開會應對中國

《經濟通通訊社１９日專訊》據日本《共同社》引消息人士指，美國拜登政府建議９月底在

華盛頓，同日本、澳洲及印度舉行四國領袖面對面會談，討論應對中國。四國領袖在今年３月曾

召開網上峰會。

報道指，國家主席習近平同美國總統拜登１０月底到意大利羅馬出席二十國集團會議，期間

可能會面。拜登尋求在會前與盟國領袖開會，建立強勢地位。但由於日本將會舉行國會大選及執

政自民黨總裁選舉，未知首相菅義偉會否到華盛頓出席會談。（ｃｔ）

