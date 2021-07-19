【大國博弈】日媒：拜登尋求與日澳印領袖開會應對中國

《經濟通通訊社１９日專訊》據日本《共同社》引消息人士指，美國拜登政府建議９月底在
華盛頓，同日本、澳洲及印度舉行四國領袖面對面會談，討論應對中國。四國領袖在今年３月曾
召開網上峰會。
報道指，國家主席習近平同美國總統拜登１０月底到意大利羅馬出席二十國集團會議，期間
可能會面。拜登尋求在會前與盟國領袖開會，建立強勢地位。但由於日本將會舉行國會大選及執
政自民黨總裁選舉，未知首相菅義偉會否到華盛頓出席會談。（ｃｔ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|中國故事16/07/2021
《神州經脈》全國碳交易鳴鑼 央企利潤創新高 A股放量下跌
|財經熱話16/07/2021
《股市一周》港股成功收復二萬八關 收報28004點
|財經熱話16/07/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》嘉利國際業績理想股息吸引 可現價買入中線持有
|財經熱話16/07/2021
【鋰躍龍門】鋰股魚躍龍門 龍頭「贛」創高峰
|香港政情16/07/2021
【國安立法】林鄭：夏寶龍提5項工作要求 候選人資格審查須把關
|財經熱話16/07/2021
【零售市道回暖】莎莎、六福首季銷售比併，潘鐵珊首選莎莎！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰