【新冠肺炎】全國昨新增確診３１宗，雲南增５宗本土病例

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委公布，７月１８日，全國確診者新增確診３１宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中５宗為在雲南的本土病例，其餘２６宗為輸入個案。昨日無新增死亡

及疑似病例；新增治癒出院１５宗。此外，新增無症狀感染１７宗，均為輸入個案。

據雲南當局通報，新增的５宗本地確診分別在隴川縣及瑞麗市重點人群核酸檢測中發現，另

有５例境外輸入確診病例。截至７月１８日２４時，雲南省現有２１４宗確診病例，本土佔７４

宗；無症狀感染者２６人，其中１宗為本地個案。

截至７月１８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２２７７宗。累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例５６５宗，無疑似病例；累計治癒出院病例８７０７６宗。目前尚在

醫學觀察４４８名無症狀感染者，其中５人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例７０１０宗，累計治癒出院病例６５２０宗。現有確診病例４９０宗

，無疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７４２１宗。其中，香港１１９５８宗（１１６８２人

出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５４０８宗（１２２４３人出院，７

６８死）。（ｃａ）

