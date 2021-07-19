  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/07/2021 09:15

【新冠肺炎】全國昨新增確診３１宗，雲南增５宗本土病例

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委公布，７月１８日，全國確診者新增確診３１宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中５宗為在雲南的本土病例，其餘２６宗為輸入個案。昨日無新增死亡
及疑似病例；新增治癒出院１５宗。此外，新增無症狀感染１７宗，均為輸入個案。
　　據雲南當局通報，新增的５宗本地確診分別在隴川縣及瑞麗市重點人群核酸檢測中發現，另
有５例境外輸入確診病例。截至７月１８日２４時，雲南省現有２１４宗確診病例，本土佔７４
宗；無症狀感染者２６人，其中１宗為本地個案。
　　截至７月１８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２２７７宗。累計死亡人數維持　
４６３６人；現有確診病例５６５宗，無疑似病例；累計治癒出院病例８７０７６宗。目前尚在
醫學觀察４４８名無症狀感染者，其中５人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７０１０宗，累計治癒出院病例６５２０宗。現有確診病例４９０宗
，無疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７４２１宗。其中，香港１１９５８宗（１１６８２人
出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５４０８宗（１２２４３人出院，７
６８死）。（ｃａ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/07/2021
【陶觀天下】陶冬：中國經濟穩中有憂　歐央行退而求進
中國故事16/07/2021
《神州經脈》全國碳交易鳴鑼　央企利潤創新高　A股放量下跌
財經熱話16/07/2021
《股市一周》港股成功收復二萬八關　收報28004點
財經熱話16/07/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》嘉利國際業績理想股息吸引　可現價買入中線持有
財經熱話16/07/2021
【鋰躍龍門】鋰股魚躍龍門 龍頭「贛」創高峰
香港政情16/07/2021
【國安立法】林鄭：夏寶龍提5項工作要求　候選人資格審查須把關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金