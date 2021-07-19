《廣匯論勢－鄭廣復》加元料與油價雙雙回落

《廣匯論勢》加拿大央行（ＢＯＣ）在４月份貨幣政策會議結束後，雖然將指標隔夜利率維

持在０﹒２５％歷史低位，但將每周買債規模由４０億加元減至３０億美元後，而在上周議息會

後進一步將購債規模降至２０億加元，按照ＢＯＣ隔次會議縮減買債額度推斷，下次即９月初的

會議將會維持現行購債規模，並預期ＢＯＣ在１０月份會議再減少買債１０億加元，並在明年１

月份會議後宣布結束購債計劃。

根據ＢＯＣ的預測，今年加拿大經濟將會增長６﹒５％，較之前的預測上調兩個百分點，此

外又將閒置產能預期被吸收的時間提前至２０２２年。掉期交易顯示，ＢＯＣ明年４月份加息一

次的機會率約為５０％，兩年內加息兩次的機率為１００％，並預期三年內將會加息五次。雖然

貨幣政策前景看似有利加元匯價走強，但當美元兌加元在５月上旬跌至１﹒２０水平時，ＢＯＣ

隨即表態，指匯率進一步升值或對經濟構成威脅，其後加元好友在５月１８日及６月１日再次將

美元兌加元推至１﹒２０邊緣，但最終未能破關，美元兌加元展開反彈浪，今早已升至１﹒２６

４０水平。



＊加元１﹒２０遭加央行口頭干預＊



由於ＢＯＣ在美元兌加元跌至１﹒２０水平時發出口頭干預，故可視央行已將１﹒２０設為

匯率下限，未來加元要突破１﹒２０需要更強的基本面支持。另一方面，紐約期油最近升至接近

每桶７７美元後再次受阻（上次迫近該位是在２０１８年１０月），現已重返７１美元水平。早

前因阿聯酋不滿ＯＰＥＣ延長減產時間，令ＯＰＥＣ＋無法達成進一步縮小減產規模協議，背後

想必存在利益關係，試問哪一個產油國不想趁油價高企在每桶７０美元以上時多賣點油，賺多些

外匯。我猜測，油組或許擔心，目前油價高企多少是因為去年疫情爆發導致供應鏈斷裂，被壓縮

的需求因經濟逐步重啟而在短時間內急增，如大幅增產，可能予市場油市供過於求的預期，令油

價大跌。如今適逢美國駕駛旺季，能源需求大，或許可以支持油價維持在７０美元水平整固一段

時間。



＊油價再升將觸動美通脹升溫神經＊



經美國介入後，最新消息指ＯＰＥＣ＋已通過進一步縮小減產規劃，由８月份至今年將會每

日增產２００萬桶，而阿聯酋明年５月起將產量基準調高至每日３５０萬通桶，略少於其要求的

３８０萬桶。此外，ＯＰＥＣ＋亦計劃在明年９月前全面取消目前每日５８０萬桶的減產計劃，

故即使油價仍然守穩在７０美元以上，甚至可能上衝８０美元，但我十分懷疑油之後油價能否自

此站穩在８０美元水平，ＣＯＶＩＤ １９變種病毒與疫情趨勢，加上聯儲局對通脹的看法及如

何退市，必定對大宗商品價格產生極大衝擊，而且油價進一步必然觸動聯儲局對通脹升溫的神經

並予以壓止！

我對油價未來走勢看法未如某些大行般樂觀，且從技術上看，紐約期油在７月６日迫近７７

美元後即日大幅倒跌收市，並呈現強烈轉跌形態，是去年４月２０日出現負油價以來首次，可見

投資者對於油價能否突破７７美元這個大雙頂（２０１８年１０月曾高見７６﹒９美元）存有戒

心。如今ＯＰＥＣ內部已化解分歧，原油供應將會穩步增加，予市場高沽原油的最佳藉口，若然

聯儲局對高通脹的口風改變 不再視為暫時性，則美元亦可以藉市場預期聯儲局將會提前加息而

走強，大宗商品將會面臨新一輪沽壓。加元與油價同向性較高，且美元兌加元多試下試１﹒２０

不破後持續回升，故相信匯價已在該水平中期見底，短期以１﹒３０為首個反彈目標，進一步料

升至１﹒３３３５（去年３月以來下跌浪５０％反彈位）附近才有較大阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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