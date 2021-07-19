【新冠疫苗】智飛生物彈２％，研究稱其疫苗對Ｄｅｌｔａ病毒有效

《經濟通通訊社１９日專訊》全球科學家和監管機構正在密切關注Ｄｅｌｔａ變種病毒是否

會影響現有疫苗和治療方法的效果，因Ｄｅｌｔａ變種病毒明顯具有更高的傳染性。中國科學院

與智飛生物（深：３００１２２）共同研發的名為ＺＦ２００１的疫苗已在中國和烏茲別克斯坦

獲得緊急使用的批准，目前已接種超過１億劑。中國研究人員目前在實驗室研究中發現，該款疫

苗在很大程度上保留了對Ｄｅｌｔａ變種病毒的中和效果，但有輕微下降。

研究人員在上周五（１６日）發表的一篇未經同行評議的論文中指出，仍需來自臨床試驗或

實際接種的數據，才能判斷這種疫苗能在多大程度上避免人們因為變種病毒而生病。該項研究的

樣本為２８人，研究還發現在與第二針間隔時間較長的情況下接種第三針的受試者樣本，對變種

病毒顯現出更大活性。截至目前，該疫苗第三期臨床試驗的療效結果還沒有公布。

智飛生物現漲２﹒６％，報１９１﹒３８元人民幣；生物疫苗板塊偏強，長春高新

（深：０００６６１）飆８﹒６％，金雷股份（深：３００４４３）彈５％％，東富龍

（深：３００１７１）漲４﹒８％，康泰生物（深：３００６０１）揚３﹒７％，康希諾

（滬：６００１８５）則微升０﹒２％。（ｗｌ）

