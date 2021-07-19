【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８２點子，報６﹒４７６０

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８２點子，報６

﹒４７６０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４６７８。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７００，較上個交易日升５點子，上個

交易日報６﹒４７０５。

中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布，上周五（１６日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較

前周上漲０﹒１８％至９８﹒４，較２０１４年底則仍下跌１﹒６％。（ｊｔ）

