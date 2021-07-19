【人行操作】７月ＬＰＲ預測分歧大，降準考驗銀行降成本傳導力度

《經濟通通訊社１９日專訊》人行將於明日（２０日）發布７月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）。據《路透》調查顯示，人行此前降準引發政策寬鬆預期，但上周中期借貸便利

（ＭＬＦ）續作時利率並沒有下調，導致市場對本月ＬＰＲ報價分歧嚴重。調查結果顯示，預測

一年和五年期報價繼續保持不變的比例為５２％；與此同時，預測一年期品種下調的佔比亦高達

４８％。從去年４月的上次下調至今年６月，１年和５年期ＬＰＲ一直分別持穩於３﹒８５％和

４﹒６５％。

中信証券分析師明明表示，降準疊加此前存款利率改革均有助於降低銀行資金成本，即便

ＭＬＦ利率不做調整，銀行也有可能壓縮報價的加點幅度，帶動１年期ＬＰＲ下行。ＬＰＲ對實

際貸款利率影響顯著，如果下調將直接帶動企業融資成本下降。渣打銀行、澳新銀行、浙商證券

分析人士亦持有相似觀點。

明明同時指出，ＬＰＲ即使出現下調，可能也不會為市場帶來一輪新的寬鬆預期，主要是作

用是刺激信貸的增長。

不過，也有支持ＬＰＲ將持穩的人士，他們的判斷依據主要是降準對流動性的實際改善有限

。光大證券報告指出，降準減少１３０億元人民幣利息支出，對於綜合負債成本率直接改善幅度

不足１個基點，還不足以驅動每次調整步長達５個基點的ＬＰＲ下行。（ｗｌ）

