《融天納地－溫天納》下半年經濟走勢樂觀

《融天納地》參考最新內地經濟數據，工業保持正面，產能利用率亦升至高位。在固定資產

投資領域，製造業投資回升趨勢明確。在利潤改善下，製造業投資增長速度邊際改善趨勢較為明

確，並且帶動整體固定資產投資兩年同比增長速度較上月提升。隨著下游需求的恢復、以及企業

利潤方面改善，製造業投資或是後續投資改善的主要動能。而在下調槓桿、收緊信用和房地產調

控之下，房地產投資後續有可能維持較弱的趨勢。隨著地方債加快發行，預期下半年基建投資或

有望好轉。



上月社會消費品零售總額兩年平均增長速度達４﹒９％，較上月提升０﹒４個百分點。從商

品種類，日常消費、抗通脹類的金銀珠寶、石油製品消費等表現領先。與此同時，估計受油價上

升影響，汽車消費同比增長只有４﹒５％，由於汽車在消費中佔據較高比例，對整體消費帶來了

較大負面影響。從需求領域看，內地第二季度整體外需仍較強，各月份出口兩年平均增長速度均

在１０％以上。固定資產投資方面，房地產投資保持較高增長速度；基建投資較第一季度有所回

暖；製造業投資復甦明顯，成為焦點。受到疫情後居民收入呈現分化、以及預防性儲蓄意願上升

等負面因素影響，消費復甦相對較弱，預計持續輕微回升的趨勢。



在內地經濟穩中向好的背景下，就業景氣持續改善。內地失業率持續下降，但收入呈現分化

，趨勢加劇。上月城鎮調查失業率為５％，自年初以來呈現持續下降態勢。但城鎮居民中位數收

入增長速度不及整體增長速度，顯示收入分化或有所加劇。上半年全國城鎮新增就業６９８萬人

，完成全年目標的６３﹒５％。參考上月全國城鎮調查失業率５﹒０％，較３月繼續下降０﹒３

個百分點。



預計內地下半年內地經濟增長將趨接近潛在增長速度，展望下半年，預計經濟增長速度將逐

步向潛在增長速度靠攏。製造業投資增長速度有望提升，預計消費則只能輕微改善，外需能否持

續較佳表現存在不確定性。工業或將由高增長速度區間逐步平穩回落至中高增長速度區間，然而

服務業則存在一定復甦空間。整體而言，受基數因素所影響，估計內地下半年ＧＤＰ同比增長速

度會持續回落，環比則呈現平穩增長。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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