《匯市一周－徐惠芳》觀望歐洲央行議息，外幣回軟

《匯市一周》本周經濟事件相對較少，主要關注歐洲央行利率決議，經濟數據留意美國房地

產市場數據和歐美國家７月份的ＰＭＩ數據；投資者還需要留意新冠疫情和油組ＯＰＥＣ＋產油

政策的相關消息。



聯儲局主席鮑威爾重申，美國高通脹不會持久，認為目前尚未到減碼購債的時候，而且加息

步伐仍未考慮。鮑威爾言論再次淡化縮減資產購買規模的預期。



芝加哥聯儲主席埃文斯表示，在美聯儲減少對經濟的支持之前，希望看到勞動力市場有更多

改善，但放慢資產購買步伐的門檻可能在今年晚些時候就能達到。



美國月度通脹報告高於預期，６月消費物價指數（ＣＰＩ）以１３年來最快速度上升，而拜

登政府正努力推進一個數萬億美元的額外支出計劃。若通脹根深蒂固，美聯儲可能需要以加息的

形式採取更激進的行動，但將破壞美國經濟復甦。



調查顯示，美聯儲在２０２２年底前將結束資產購買計劃，預計最早明年加息，但分析認為

，新冠新變種毒株是經濟面臨的最大風險。美匯指數上周五（１６日）收於９２﹒７１水平，下

方支持９２﹒１０、９１﹒６０。



＊英鎊跌至兩周低位＊



美國６月零售銷售數據勝預期，增長０﹒６％，增加聯儲局貨幣收緊政策的預期，美元創

１３周最高收市價。美元兌主要貨幣上升，英鎊兌美元跌幅較明顯，跌至兩周低位，再次低於

１﹒３８水平以下收市。



市場對英國疫情反彈擔心，關注英國堅持經濟活動重開，疫情可能更加嚴峻，英鎊受壓。技

術上，英鎊兌美元可能下探１３周低位１﹒３６７０。相反，若疫情緩和，投資者將把焦點放在

英國６月零售銷售和７月消費者信心指數數據。若數據如預期般增長或增幅超預期，可配合英國

央行早前提及的收緊寬鬆政策，增加投資英鎊的吸引力，英鎊兌美元可望收復近３周跌幅，上望

前高位１﹒４００５。



周四歐洲央行舉行利率會議，為本周巿場焦點之一。歐洲央行最近提高通脹目標，或將持續

增購資產規模，以更大力度和持久性實現通脹目標，直到預期通脹達到或超過２％。市場留意歐

洲央行持續寬鬆政策態度，並且持續更長時間，聯儲局則較傾向收緊貨幣政策準備，對歐元而言

屬於利淡信號。技術上，若歐元兌美元低於１﹒１８８０之下上落，歐元將順勢推進下個支持位

１﹒１７０５。唯有突破上方１﹒１８８０阻力，將向１﹒１９５０阻力挑戰。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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