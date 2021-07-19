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即市新聞

19/07/2021 12:00

《匯市一周－徐惠芳》觀望歐洲央行議息，外幣回軟

　　《匯市一周》本周經濟事件相對較少，主要關注歐洲央行利率決議，經濟數據留意美國房地
產市場數據和歐美國家７月份的ＰＭＩ數據；投資者還需要留意新冠疫情和油組ＯＰＥＣ＋產油
政策的相關消息。
　
　　聯儲局主席鮑威爾重申，美國高通脹不會持久，認為目前尚未到減碼購債的時候，而且加息
步伐仍未考慮。鮑威爾言論再次淡化縮減資產購買規模的預期。
　
　　芝加哥聯儲主席埃文斯表示，在美聯儲減少對經濟的支持之前，希望看到勞動力市場有更多
改善，但放慢資產購買步伐的門檻可能在今年晚些時候就能達到。
　
　　美國月度通脹報告高於預期，６月消費物價指數（ＣＰＩ）以１３年來最快速度上升，而拜
登政府正努力推進一個數萬億美元的額外支出計劃。若通脹根深蒂固，美聯儲可能需要以加息的
形式採取更激進的行動，但將破壞美國經濟復甦。
　
　　調查顯示，美聯儲在２０２２年底前將結束資產購買計劃，預計最早明年加息，但分析認為
，新冠新變種毒株是經濟面臨的最大風險。美匯指數上周五（１６日）收於９２﹒７１水平，下
方支持９２﹒１０、９１﹒６０。
　
＊英鎊跌至兩周低位＊
　
　　美國６月零售銷售數據勝預期，增長０﹒６％，增加聯儲局貨幣收緊政策的預期，美元創
１３周最高收市價。美元兌主要貨幣上升，英鎊兌美元跌幅較明顯，跌至兩周低位，再次低於
１﹒３８水平以下收市。
　
　　市場對英國疫情反彈擔心，關注英國堅持經濟活動重開，疫情可能更加嚴峻，英鎊受壓。技
術上，英鎊兌美元可能下探１３周低位１﹒３６７０。相反，若疫情緩和，投資者將把焦點放在
英國６月零售銷售和７月消費者信心指數數據。若數據如預期般增長或增幅超預期，可配合英國
央行早前提及的收緊寬鬆政策，增加投資英鎊的吸引力，英鎊兌美元可望收復近３周跌幅，上望
前高位１﹒４００５。
　
　　周四歐洲央行舉行利率會議，為本周巿場焦點之一。歐洲央行最近提高通脹目標，或將持續
增購資產規模，以更大力度和持久性實現通脹目標，直到預期通脹達到或超過２％。市場留意歐
洲央行持續寬鬆政策態度，並且持續更長時間，聯儲局則較傾向收緊貨幣政策準備，對歐元而言
屬於利淡信號。技術上，若歐元兌美元低於１﹒１８８０之下上落，歐元將順勢推進下個支持位
１﹒１７０５。唯有突破上方１﹒１８８０阻力，將向１﹒１９５０阻力挑戰。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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