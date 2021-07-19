《金石為開－黃威》收益率曲線趨平，金價走勢仍向好

《金石為開》過去一周美國公布的經濟數據表現分化，６月份核心通脹及零售銷售均超出預

期，但最新的消費者信心指數大幅下滑，全球新增新冠病例繼續反彈也引發了更多對於經濟的擔

憂。美聯儲主席鮑威爾在國會的證詞再度釋放了鴿派信號，一定程度上安撫了市場情緒。整體上

各類資產表現波動，收益率曲線進一步平坦化，黃金沖高回落，全周累計微升０﹒２％。



美國６月份核心通脹率錄得４﹒５％，再次超出市場預期的４％，創下近３０年新高。６月

美國零售銷售也意外錄得０﹒６％的同比增長，市場原本預期下滑０﹒４％。同時零售的超預期

回升也將增加下游通脹壓力，進而令投資者擔心貨幣政策收縮風險。不過美聯儲暫時仍維持鴿派

姿態。上周三鮑威爾出席美國國會眾議院金融服務委員會的半年度聽證，重申近期通脹飆升只是

暫時現象，距離美聯儲收緊超量寬鬆貨幣政策還有很長的路要走。他承認美聯儲已經開始討論縮

減購債的事宜，但沒有得出任何結論；在收緊政策之前，美聯儲會給出大量提前預警。



美聯儲的鴿派態度不無道理。上周公布的中國二季度ＧＤＰ增長略遜預期，今年製造業

ＰＭＩ也呈現偏弱勢頭，很可能意味著經濟復甦的短周期即將見頂。由於中國經濟重啟的進程領

先全球，這對於其他國家而言可能是一個警示。而且近一個月Ｄｅｌｔａ變異毒株導致新冠疫情

重燃，經濟下行風險進一步增加。因此貨幣政策快速收緊的可能性相應正在降低。上周美債長端

利率繼續下降，收益率曲線更趨平坦化，有利黃金延續升勢。



走勢上看，黃金周線站穩保歷加通道中軌，日線則暫時受到通道上軌的限制。目前金價的回

吐幅度仍屬正常，隨著中軌的上移，預計１８００美元一線的支撐將得到增強。美元指數在９３

附近遇阻，ＲＳＩ呈現頂背離態勢，後市若掉頭回落，可進一步緩解金價壓力。



本周重點關注歐央行利率決議及歐洲７月製造業ＰＭＩ初值。《六福金融分析師 黃威》



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