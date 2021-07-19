《陶冬天下－陶冬》中國經濟穩中有憂，歐洲央行退而求進

《陶冬天下》中國的增長數據、鮑威爾的國會聽證，各給風險資產市場帶來情緒與價格上的

波動，不過上周最大的攪動新聞來自新冠病毒。德爾塔變種在世界各地蔓延，造成新增感染人數

再次拉升，威脅到全球的經濟復甦。反映在數據上，就是美國７月消費信心指數意外下跌到五個

月來的低點，星期五觸發美歐股市大幅下挫。中國二季度經濟增長７﹒９％，略低過預期，但是

市場擔心下半年經濟動力不足，也牽動投資者對增長動力的憂慮。



在另一方面，美國６月核心通脹飆升到４﹒５％，為近三十年來最大漲幅。面對通脹狂潮，

美國債市卻出乎意料地平靜，國債不降反升，十年期國債利率居然滑落到１﹒３％。聯儲主席鮑

威爾在國會聽證會上，仍認為目前所見通脹為過渡性的，不過在口風上就有所改變，承認這是一

個政策制定者的擔心，部分通脹因素可能不是暫時性的，但是市場對此的反應也相對溫和。美股

美債強勢推動美元匯率在上周節節升值。英國錄下兩年半來最大通脹，英鎊走貶。恐慌指數

ＶＩＸ在周五收市前出現大幅上漲。儘管ＯＰＥＣ＋關於產能的談判上有進展，布蘭特原油期貨

價格隨著對經濟的擔憂而下滑。黃金在上周穩步上升，但是周五跌掉了前幾日的漲幅。



中國經濟在第二季度增長了７﹒９％，略低過市場預期，不過這個數字放在世界任何一個國

家都是令人羨慕的，尤其是在正常基數下取得的增長數字。筆者認為總體來看增長本身是令人滿

意的，但是有隱憂，主要來自零售增長。疫情過後，中國的零售市場曾經出現了一輪Ｖ型反彈，

這是從對病毒極端恐慌中走出來的復甦，這個階段已經完成。但是恢復到疫情前水平的最後那一

點點，卻不容易。疫情反覆和汽車供應因芯片短缺而減少都是零售動力不足的原因，不過最大問

題恐怕在資產負債表和收入上。疫情後仍有大量的就業機會結構性地消失了，有工作的人的收入

增長預期也下降了，所以整個社會的收入預期改變了，花錢就不那麼爽快了。這個在餐飲業表現

得很突出，在不少其他舊消費領域也有顯現。



如果沒有大規模的刺激措施出台，筆者相信中國經濟可能已經見頂。消費預計繼續緩步上升

。投資領域，隨著地方專項債發行展開，基礎設施投資在改善中，但是房地產投資和工業投資在

下半年也難有太大起色。而在過去一年帶動經濟上行的出口部門預計會後繼乏力，這在ＰＭＩ出

口訂單指數上已經顯示出來了。筆者估計下半年經濟增長在５﹒５－６％之間。



美國的ＣＰＩ同比升至５﹒４％，連續四個月大幅上升，核心通脹升至４﹒５％，爆出近

３０年來最大的升幅，遠遠超過聯儲的２％的政策目標，聯儲的官方立場還是認為這是過渡性的

，不過聯儲主席鮑威爾在國會聽證會上悄悄改了口風，說可能有一些不是暫時性的。筆者不斷強

調，美國通貨膨脹中有過渡性的因素，但是相當一部分不是。美國低端工資在迅速上漲，根據紐

約聯儲的一項調查，年收入低過六萬美元的工人表示，要比疫情前工資高出２６％，他們才會接

受一份工作，工資漲則萬物漲，這肯定不是暫時性的，而且可能帶來螺旋式物價上漲。



有研究顯示低端工資每上漲１個百分點，會推動核心通脹５－１５基點，這還是保守估計，

怎能說這些是暫時的呢。聯儲裏聚集著眾多精英級的經濟學家，這些淺顯的道理不可能不明白，

其實貨幣當局是不想明白。原因首先是經濟復甦根基未穩，其次是拜登政府的財政擴張必須要有

聯儲的保駕護航。



歐洲央行本周開會，討論未來的政策走向。歐洲央行內部有以德國為首的保守派，有行長拉

加德為首的溫和派，目前溫和派佔上風，並能夠最終說服對方，對外以同一個聲音發話。歐洲和

美國的最大區別在於通貨膨脹。雖然歐洲ＣＰＩ也出現了較大的上升，但是還沒有超過政策線，

所以歐洲有空間觀望，繼續寬鬆。歐洲央行本次會議，筆者覺得它會退而求進。之前歐洲央行聲

明在表述貨幣政策時候用了「有力和持續」應對超寬鬆貨幣政策的字眼，讓市場擔心貨幣政策立

場可能有變，這次估計會再溫和鴿派一點。過去ＥＣＢ的政策目標是ＣＰＩ保持在２％，現在是

２％的雙邊，也就是可以比２％低一點或高一點。這麼做也是在準備「過渡性通脹」，哪怕

ＣＰＩ暫時地超過政策目標，也無需立即行動。歐洲早晚也會出現更強烈的通貨膨脹，不過此時

拉加德希望全身心支持經濟復甦。



本周市場焦點：歐洲央行的７月例會，預計ＥＣＢ的語境和前瞻性指引會變得更溫和，不過

這次會議出現意外的可能大過平時。同時關注歐洲ＰＭＩ和日本ＣＰＩ。東京奧運會在星期五開

幕。《陶冬》



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